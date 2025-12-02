Pablo Motos destapa lo que opina Sonsoles Ónega de la serie de 'Las hijas de la criada': "Te han cambiado el final"

Sonsoles Ónega ha regresado este martes a 'El Hormiguero' junto a Verónica Sánchez por un motivo muy especial, el estreno de 'Las hijas de la criada', la nueva ficción de Atresplayer basada en su novela ganadora del Premio Planeta 2023. Y durante su paso por el espacio de Antena 3, la presentadora ha terminado plantándose ante Pablo Motos por su insistencia en sacar a relucir las diferencias creativas que ha vivido con el equipo de la serie a la hora de adaptar.

"Mis editoras dicen 'deja de decir eso' pero hay cosas de la serie que mejoran la novela", ha comenzado confesando la conductora de 'Y ahora Sonsoles' junto a Verónica Sánchez, que protagoniza la adaptación televisiva de su exitosa novela publicada en 2023. Así, la actriz confesaba que aún no había podido ver el material final, y que lo está descubriendo al mismo tiempo que el público. "No me lo han pasado, el otro día vi el capítulo 1 al mismo tiempo que el resto del cine... Muy malo para mi corazón", ha asegurado dejando atónito a Motos.

Sonsoles Ónega se sincera sobre el momento límite que vivió durante el rodaje de 'Las hijas de la criada': "Me entró un instinto homicida"

Ha sido entonces cuando el conductor de 'El Hormiguero' ha llevado la entrevista a terreno pantanoso al sacar a relucir las diferencias que Sonsoles Ónega ha experimentado a la hora de llevar su historia a la pequeña pantalla. "No podemos hacer spoiler pero te han cambiado el final y tú querías...", ha intentado explicar el presentador antes de que su invitada le frenase de forma abrupta. "No, yo no digo nada. Todo me parece bien", comentaba la periodista con sorna.

.@sonsolesonega y Verónica Sánchez nos presentan ‘Las hijas de la criada’, el mejor estreno de @atresplayer en los últimos 3 años #SonsolesVerónicaEH pic.twitter.com/ElV8NcxFe7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2025

"No te creo, porque sé que te dio un ataque cuando fuiste a ver el rodaje y viste a los actores y las actrices diciendo tus diálogos. Dijiste 'qué hacen diciendo mis textos", ha señalado entonces Pablo Motos, destapando el primer desencuentro que la autora de 'Las hijas de la criada' tuvo en el set de rodaje al escuchar a sus personajes cobrar vida. "Eso es verdad, me despertó además un instinto asesino", confesaba la comunicadora.

"Estaban ensayando y de repente las oí decir lo que decían las otras niñas y me despertó rabia, dije qué hacen robándome los diálogos", ha recordado Sonsoles Ónega, quitando hierro a la rabieta inicial que experimentó tras perder el control de su obra. "Ya de repente lo procesé bien, pero me produjo una sensación extraña de decir 'esto es mío'. Pero bueno, es que es así, en el fondo tienes que ceder, cedes todo y hacen lo que les da la gana. Pero el final está muy bien, ya verás", ha terminado asegurando.

Pero Pablo Motos no se ha detenido ahí. "No quiero malmeter pero... Te han cambiado el final, tú querías que te diesen un papelito y no te lo han dado", ha insistido el presentador, dejando entrever que la presentadora no había podido llegar a un acuerdo para hacer un pequeño cameo en la ficción de Atresplayer. "No, me hubiese encantado hacer un papelito, pero de figurante, pero no pudo ser, ahí lo dejo. Creo que fue por falta de tiempo", ha puntualizado la periodista.