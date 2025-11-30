Quién es quién en 'Las hijas de la criada': Conoce a los personajes de la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

'Las hijas de la criada', la serie basada en la exitosa novela homónima de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, llega este domingo a atresplayer antes de su emisión en Antena 3.

El elenco artístico de 'Las hijas de la criada' está encabezado por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras el fenómeno de 'Ángela', y Alain Hernández, que también regresa después de protagonizar 'Sueños de Libertad', la que es la serie más vista de la televisión en la actualidad.

El reparto lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró, Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

'Las hijas de la criada' se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Con la venganza como origen, la historia, basada en el libro de Sonsoles Ónega, aborda temas como los amores prohibidos, las traiciones, la lucha de clases, las envidias y los secretos más inconfesables.

¿De qué va la serie?

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Conoce a todos los personajes de 'Las hijas de la criada'

Verónica Sánchez es Inés Lazariego

Nacida en Vigo en el seno de una familia de empresarios vinculados a la industria naval, Inés parte a Cuba siendo una niña. Después de viajar y estudiar en Nueva York, es en los círculos españoles de la Habana donde conoce a Gustavo y se enamoran. Juntos regresan a Galicia para levantar un aserradero. En los primeros años, tienen a su hijo Jaime e Inés es feliz sin saber que Gustavo mantiene una relación con la criada.

Desde su llegada a Galicia, Inés, inconformista y valiente, rompe prejuicios. Su cuna, su trayectoria vital y sus modales, hacen esperar de ella una mujer altiva. Pero Inés consigue ser acogida entre las trabajadoras del aserradero y las mujeres del mar llegando a convertirse en la primera patrona de una conservera: La Deslumbrante. Inés, siempre combativa en un mundo empresarial de hombres, encuentra gran apoyo en Clara, la hija de la criada. Una relación que es vista con recelo por su hija Catalina, de quien Inés solo obtiene reproches.

Carlota Baró es Renata Comesaña

Renata es la criada del pazo de los Valdés. Vive en casa de los guardeses, donde raras veces la espera un marido que pasa más tiempo en la taberna. Mujer indomable de belleza salvaje, Renata no tarda en despertar el interés de don Gustavo, el señor del pazo, con quien mantiene una relación secreta fruto de la cual nace su hija Clara.

El rechazo de Gustavo aviva la sed de venganza de Renata. Impulsada por el rencor, toma una decisión que marcará para siempre el destino de dos familias.

Alain Hernández es Gustavo Valdés

Gustavo es el patriarca de los Valdés. Íntegro y cariñoso a los ojos de su esposa, Gustavo se descubre como un hombre atormentado al ser incapaz de poner freno a la pasión que siente por la criada Renata. El nacimiento de sus hijas el mismo día es visto por Gustavo como una maldición.

Por ello ve en la oportunidad de regresar a Cuba para hacerse cargo del ingenio familiar la única manera de recuperar su vida. Pero, tras ese aparente arrojo, solo hay cobardía. Una debilidad que le hace tomar decisiones que lo alejan cada vez más de su esposa y de sus hijos. Gustavo se esfuerza en sostener su imagen de empresario respetable y ejemplar padre de familia, mientras lidia con las terribles consecuencias de sus actos.

Judith Fernández es Clara Alonso Comesaña

Una noche de invierno de 1900, Clara llega al mundo en el Pazo de Espíritu Santo. Su vida, desde el primer día, quedará marcada por su suceso silenciado. Inteligente, curiosa y sensible, Clara crece en un entorno modesto enfrentándose a un padre violento y a Renata, una madre que pocas veces se comporta como tal. Por ello su relación con doña Inés revoluciona su mundo. Clara hace partícipe a la señora de sus ambiciones, de sus sueños, incluso del amor que siente hacia el joven Celso, que crece imparable.

Clara, siempre acompañada por su amiga Esther, es una polvorilla entre el resto de trabajadores del aserradero. Gracias a su determinación y su sentido de la justicia, consigue mejoras en las condiciones de trabajo de sus compañeras y despierta el interés de Jaime, con quien mantiene una relación muy especial.

Martina Cariddi es Catalina Valdés

Una noche de invierno de 1900, Catalina llega al mundo en el Pazo de Espíritu Santo. Desde entonces crece arropada por los privilegios y el amor de la familia Valdés. Para Gustavo, culpable al saberse padre de otra niña, Catalina es su debilidad. Pero Inés es más crítica con los caprichos y la soberbia que Catalina muestra ante la vida. Una actitud que lleva a Catalina a enfrentarse a su hermano en más de una ocasión.

Orgullosa y clasista, Catalina ve con recelo la relación de complicidad entre Clara y su madre, por lo que, sibilina, no duda en sacar sus malas artes contra la hija de la criada.

Álex Villazán es Jaime Valdés Lazariego

Jaime es el hijo mayor de los Valdés. Tranquilo, amable y considerado, su sentido de la responsabilidad le hace ser un gran apoyo para Inés, pero también chocar con la rebeldía de Catalina. Jaime quiere hacer las cosas bien, por eso mide sus pasos antes de lanzarse a cualquier tarea.

Cuando regresan de Cuba, Jaime se enamora de Clara nada más verla y, aunque sabe que son otras las mujeres convenientes, fantasea con la posibilidad de conquistarla. Pero Clara está enamorada del marinero Celso, una relación que llevará a Jaime a conectar con su parte más visceral. Clara es su debilidad y por ella es capaz de cualquier cosa.

Tomy Aguilera es Celso

Celso es el gran amor de Clara. Cautivador, ocurrente y muy atractivo, Celso es irresistible para Clara, con quien comparte un profundo idealismo y sentido de la justicia. A pesar de su origen humilde, Celso no se conforma y quiere luchar para cambiar su realidad. Ese carácter combativo unido a su capacidad de liderazgo, le hacen tener un papel visible en las revueltas de los trabajadores por mejorar sus condiciones. Una posición que lo enfrenta tanto a Jaime como a Braulio, el hijo de los Barba Peláez.

Roque Ruiz es Braulio Barba

Braulio Barba Peláez es, junto a Jaime y Catalina, uno de los privilegiados jóvenes de la alta sociedad de Punta do Bico. Digno hijo de sus padres, Braulio tiene claro que su futuro está en hacer dinero y codearse con los empresarios más importantes del país. Por eso es implacable ante las demandas de los trabajadores.

Muy seguro de sí mismo y consciente de sus encantos, Braulio no duda en iniciar un tira y afloja con Catalina movido por la curiosidad. Lo que empieza como un juego para ambos, termina convirtiéndose en algo más.

Xoel Fernández es Domingo

Domingo es un trabajador del pazo Espíritu Santo que está casado con Renata, aunque su matrimonio está lejos de ser idílico. Cuando nace su hija, no consigue forjar ningún tipo de conexión con ella, por eso Clara crece prácticamente sin referencia ni figura paterna.

El actor define a su personaje como "un hombre profundamente quebrado que le cuesta muchísimo cada día". Domingo ahoga sus penas y frustraciones en la taberna y descuida sus obligaciones profesionales. También paga su rabia con su mujer y se enfrenta con violencia a ella si le lleva la contraria.

Adrián Ríos es el doctor Cubedo

El doctor Cubedo es el médico de confianza de la familia Valdés Lazariego. Es un doctor inexperto, perdido y desbordado con la situación pues tendrá que asistir al parto de doña Inés, con quien poco a poco establecerá una bonita amistad.

Una de las mayores virtudes de este personaje es lo atento que es siempre con sus pacientes. Es además un apasionado de las plantas.

Carlos Villarino es Antonio Barba Peláez

Antonio Barba Peláez está casado con Adelina y ambos tienen un hijo en común, Braulio, que a menudo se relaciona con los hijos de los Valdés Lazariego. Es el gran antagonista de doña Inés pues no para de ponerle piedras en el camino. Él solo busca su propio beneficio; es un nuevo rico que ha hecho su fortuna a costa de los derechos de los trabajadores.

"Es la ambición y la codicia personificada", recalca Carlos Villarino. Para su personaje es muy importante dar buena imagen, pero su objetivo principal es convertirse en el empresario más poderoso de Punta do Bico.

Camila Bossa es Adelina

Adelina es la mujer del poderoso empresario Antonio Barba Peláez. Adelina vive a la sombra de su marido y nunca le rebate ninguna opinión o decisión. Tienen un hijo, Braulio, gran amigo de los hijos de los Valdés Lazariego.

Gracias a lo buen empresario y negociador que es Antonio, la familia ha conseguido situarse en la clase alta de la sociedad y, para ellos, la buena reputación es lo más importante.

Fran Nortes es Agustín Vidal

Agustín ha heredado una disputa con los Valdés por problemas que su abuelo y el de Gustavo tuvieron en el pasado, aunque su mujer intentará hacerle ver que tiene que dejar el rencor a un lado.

El actor adelanta que este matrimonio forma un gran tándem: "Teresa es una mujer excepcional y es buena persona. Si Agustín no estuviese casado con ella podría convertirse en una persona más oscura".

Alba Loureiro es Teresa

Teresa es una mujer de la alta sociedad gallega que está casada con un hombre que se dedica a la banca, Agustín. Su relación con su marido es muy buena, especialmente porque él "la escucha, algo poco común en esa época. Teresa tiene sus propias ideas y Agustín, en lugar de hacerle cambiar de opinión, trata de comprenderla.

Inés le causa mucha admiración desde que la conoce, por eso Teresa acaba acercándose a ella y forjando una relación de amistad.