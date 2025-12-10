Fichaje inesperado de Pablo Motos para la polémica tertulia de los jueves de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha sorprendido al desvelar su plantel de invitados de esta semana por el curioso fichaje que Pablo Motos ha ultimado para su controvertida mesa de tertulia de los jueves. Si bien el espacio de Antena 3 cerrará la semana con la visita del escritor internacional Dan Brown, la mesa de debate estará más concurrida de lo habitual, con una invitada estrella que suele firmar unas audiencias astronómicas en el programa como gran baza de la noche.

Tras una semana marcada por las visitas de Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne y Manuel Carrasco, el espacio de Antena 3 se despedirá recibiendo de nuevo a Dan Brown, que se reencontrará con el presentador y las hormigas para presentar 'El último secreto', su nueva novela con la que triunfa a nivel internacional. Sin embargo, la noche del jueves se dividirá en esta ocasión entre dos rostros invitados.

Isabel Preysler se unirá a Pablo Motos en la mesa de actualidad de 'El Hormiguero' este jueves

Durante la recta final de la noche, Pablo Motos armará una semana más su habitual mesa de actualidad junto a Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, pero en esta ocasión estarán acompañados por Isabel Preysler. La madre de la colaboradora habitual de la tertulia se unirá por segunda vez en esta temporada al espacio de Antena 3. Así lo anunció el propio presentador a finales de la semana pasada tras descubrir su plantel de invitados.

Una estrategia que llega antes de su despedida por vacaciones de Navidad y que sin duda responde al éxito de la primera visita de la socialité al programa de las hormigas durante esta temporada. Su último paso por el programa se tradujo en un arrollador 20,1% de share y 2.416.000 espectadores, firmando el récord de espectadores del presente curso hasta la fecha.

Cabe recordar que durante su visita en diciembre de 2023 la madre de Tamara Falcó también terminó formando parte de la tertulia con la que Pablo Motos y sus compañeros se despiden cada jueves. Fue tras su entrevista con el presentador cuando se animó a mojarse sobre los temas de actualidad manteniendo un perfil similar al de su hija frente a las intervenciones de Cristina Pardo, Juan del Val y compañía.

Y es que, año tras año, Isabel Preysler se consolida como uno de los talismanes para 'El Hormiguero' en términos de audiencia. Tanto como Mariano Rajoy, Miguel Ángel Revilla u otros rostros que, cada vez que hacen parada en el espacio de Antena 3, reciben una respuesta más que positiva del público. De hecho, la socialité ocupa el octavo puesto en el ranking de las entrevistas más seguidas de la historia del programa, con un 19,4% de share y 3.880.000 espectadores durante su visita en 2015.