Desvelados los 6 invitados de 'El Hormiguero' en la semana del 8 al 11 de diciembre contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 8 al jueves 11 de diciembre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Guillermo Francella y Javier Veiga, se reencontró con Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega, charló con Santiago Segura y Ernesto Sevilla sobre su nueva película navideña y despidió la semana de la mano de Óscar Casas, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

'El Hormiguero' abrirá una nueva semana de entrevistas con la visita de Salva Reina y Alejo Sauras, que desvelarán todos los detalles de su participación en la nueva temporada de 'Atasco' en Prime Video. El martes llega el turno de Edurne, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar 'Navidad junto a ti', su primer disco navideño.

El miércoles queda reservado para Manuel Carrasco, que continuará con el tono musical de la semana presentando 'Pueblo Salvaje II', su nuevo trabajo discográfico. El jueves, el escritor estadounidense Dan Brown será el encargado de poner el broche de oro a la semana junto a Isabel Preysler, que se unirá a la mesa de debate que Pablo Motos y sus colaboradores celebran al final de la noche.

Lunes 8 - Salva Reina y Alejo Sauras

Salva Reina y Alejo Sauras serán los encargados de arrancar la semana de entrevistas en 'El Hormiguero'. El dúo de actores se reencontrará con Pablo Motos para presentar la nueva temporada de la serie 'Atasco', que llegará a Prime Video el próximo 22 de diciembre. En esta ocasión, serán más de 25 actores los que aparezcan en la ficción, que se ambientará en un atasco navideño donde ocurrirán todo tipo de situaciones

Martes 9 - Edurne

El martes, Edurne regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su primer álbum navideño 'Navidad junto a ti', que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. En su primera publicación festiva, la cantante experimenta con los clásicos más sonados y otras canciones originales con su sello personal.

Miércoles 10 - Manuel Carrasco

El miércoles queda reservado para Manuel Carrasco, que visitará una vez más a Pablo Motos en 'El hormiguero' para presentar 'Pueblo Salvaje II', su nuevo álbum de estudio que sirve de continuación del último trabajo con el que recorrió nuestro país en gira hace meses.

Jueves 11 - Dan Brown e Isabel Preysler

El jueves, Dawn Brown visitará una vez más el programa de las hormigas tras el éxito mundial de su último novela 'El último secreto'. Además del autor estadounidense, Pablo Motos ha anunciado que Isabel Preysler regresará al programa por segunda vez esta temporada para unirse junto a su hija a la mesa de actualidad que celebran al final de cada emisión durante el último día de la semana.