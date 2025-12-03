Pedro Ruiz se planta cuando Broncano le hace elegir entre 'El Hormiguero' y 'La revuelta' y le descoloca con su respuesta

Pedro Ruiz ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar su nuevo libro '¡Paren el mundo, que me bajo!', una obra en la que ironiza sobre "la dictadura digital" y carga contra la cultura de la cancelación. Y tras una declaración de intenciones del invitado en la que dejaba clara su postura sobre el fichaje de David Broncano en TVE, el presentador terminaba confrontándole sobre su preferencia entre 'El Hormiguero' o el espacio de La 1.

Nada más encontrarse con el humorista, el presentador se sacó de la manga uno de los regalos más especiales que Broncano ha recibido esta temporada: un poema sobre él. "Llegó a Prado del Rey tras mucha resistencia, con un decreto ley que respalda la audiencia. Pregunta por la pasta, por polvos, gatillazos, es un iconoplasta y nació sin embarazo", ha leído el invitado haciendo referencia a su polémico desembarco en la televisión pública en 2024.

Pedro Ruiz frena a David Broncano cuando le hace escoger entre 'La Revuelta' o la competencia: "Creo que todos aportamos cosas"

"Veo todos los programas, en unos me quedo más y en otros menos", ha confesado Pedro Ruiz a modo de advertencia cuando el conductor de 'La Revuelta' le ha preguntado por su consumo televisivo, centrándose de lleno en la franja del access prime time para sonsacarle si prefería el espacio de Pablo Motos. "Hago zapping, me gusta saber cuál es la entidad de las bocas y estar con todo el mundo, cada uno hace un programa a su estilo", terminaba confesando.

Así, el humorista cambiaba de gesto para parar la entrevista con una advertencia. "No nos gusta el zapping aquí eh", ha bromeado Broncano antes de que su invitado le confrontase de lleno. "¿Esta prohibido cambiar? ¿No estamos en un país libre?", preguntaba entonces el autor, explicando el motivo por el que siempre intenta consumir toda la oferta televisiva para construir sus críticas.

Pedro Ruiz: "La única libertad que hay es el teatro"



Pedro Ruiz se ha pasado la televisión en modo difícil #LaRevuelta pic.twitter.com/Z9ooyGEaUa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 3, 2025

"Oigo a todo el mundo con cariño, porque creo que todos aportamos cosas. Hay que relacionarse bien, estamos en un momento de demasiada crispación. Hay que quererse y ser amable", ha resuelto Pedro Ruiz entre aplausos. "Es verdad que además a esta hora, que es en la que más audiencia hay, en todos los programas hay buen contenido", señalaba David Broncano tomando la palabra a su invitado.

"Estamos en una dictadura de lo digital"

Y justo en el tramo final de su entrevista, el escritor dejaba de nuevo sin palabras a David Broncano por su inaudito discurso para responder a la pregunta clásica del dinero. "Yo siempre pago en efectivo, porque si seguimos usando la tarjeta permanentemente acabaremos siendo todos prisioneros, lo estoy diciendo en serio", ha comenzado explicando tras confesar que siempre guarda en casa 1.500 euros para la compra

"Por la vanidad hemos entregado todos nuestros datos gratis, todos. Con lo cual estamos en una dictadura digital, es lo que pienso yo", ha sentenciado entre aplausos mientras el presentador trataba de comprender su rechazo a la tecnología. "Cuando regalas tu vida el producto eres tú, tocas una tecla y en un minuto tienes 400 millones de algoritmos sobre lo que ha hecho cualquiera de aquí", insistía.