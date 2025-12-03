¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles 3 de diciembre?

Tras recibir por primera vez a Boris Becker y reencontrarse con María León y Eduardo Casanova, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez a la estrella alemana del tenis y cerró la noche con la visita de la actriz y el director, que acudieron al espacio de TVE para presentar 'Silencio', su nueva serie de vampiros LGTBIQ en Movistar Plus+.

La doble entrevista se tradujo en un 9.8% de share y 1.287.000 espectadores, siendo superado por 'La isla de las tentaciones', que consiguió un 10.5% de share y 1.387.000 espectadores en su segunda entrega de la semana que tan solo ocupó el access. Por otro lado, 'El Hormiguero' se alzó como lo más visto de la noche con un 13.9% de cuota de pantalla y 1.850.000 seguidores gracias a la visita de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 3 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Santiago Segura, Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la película 'La Navidad en sus manos 2', que llegará a Netflix este miércoles 5 de diciembre. Por otra parte, David Broncano podría recibir a una vieja amiga del programa que ya acudió durante sus primeros meses de emisión en TVE.

Bad Gyal podría regresar a 'La Revuelta' este miércoles tras el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Fuma', primer adelanto del nuevo álbum de estudio que la catalana ha fechado para principios de 2026. Así, la intérprete se reencontraría con Broncano más de un año después de su única parada en el espacio de La 1, cuando acudió para presentar su documental en Prime Video 'La Joia' en octubre de 2024.

La invitada de David Broncano podría dar más detalles sobre su segundo álbum de estudio, cuyo título se desconoce por el momento pero que ya se ha asegurado varios sold outs por toda España. La cantante anunció hace un mes las fechas de su nueva gira de conciertos en 2026 y las entradas para el Wizink Center o el Palau Sant Jordi no tardaron en agotarse en cuestión de minutos.