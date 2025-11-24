Jordi González revela el sueldo de seis cifras que ha llegado a cobrar por cada programa en Telecinco

Jordi González ha iniciado la cuenta atrás para poner fin a sus días en plató ante las cámaras, concretamente cuando cierre su etapa al frente de 'Collapse'. El presentador se ha sincerado en una reciente entrevista sobre su fichaje en el espacio de TV3, que comenzó a conducir a finales de septiembre y que, según adelanta, será el último proyecto de su carrera antes de jubilarse. Y el comunicador no ha evitado repasar su trayectoria en términos económicos destapando su sueldo en Telecinco.

"Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más", ha explicado el antiguo presentador de 'Supervivientes' en una entrevista para Dari Ara sobre el tiempo que pasará al frente del programa de TV3, evitando ofrecer una fecha concreta de su retirada de la pequeña pantalla, pero dejando claro que será su próximo paso.

Jordi González anuncia que 'Collapse' en TV3 será su último programa antes de la jubilación

Jordi González reconoce que "tener dinero y no tener hijos" le permite la suficiente libertad para decidir el momento en el que pondrá fin a su trayectoria de más de 30 años en televisión. Así, el presentador de 63 se ha mostrado más que agradecido por la oportunidad que le tendió la televisión catalana tras un momento crítico. "Es un programa con reputación, audiencia, solvente, en Cataluña y en catalán. Además, no solo presento, sino que también soy director. Es una manera muy satisfactoria de acabar una carrera", ha asegurado.

Y es que, su mudanza a TV3 se produjo tras unos meses complicados a principios de año, cuando el comunicador pasó más de 60 días en un coma inducido a raíz de una grave bronconeumonía que contrajo durante un viaje a Medellín. "Tuve que aprender a comer, a caminar y a sincronizar movimientos", ha explicado el antiguo rostro de Telecinco sobre su extenso proceso de recuperación, que se tradujo también en su salida de 'D Corazón' y TVE.

Al hacer un repaso de su carrera con el citado medio, Jordi González no ha evitado rememorar la época dorada de Telecinco, en la que condujo formatos como 'La Noria', 'Moros y cristianos', 'Hormigas Blancas' y los debates de 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. "En 1999 cobraba 20 millones de pesetas. 120.000 euros por programa, no por temporada", ha desvelado el comunicador, destapando su caché en la cadena de Mediaset.

"Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la tele", ha asegurado el presentador, que tampoco ha dudado en desvelar algún que otro detalle sobre su plan de jubilación. "Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido. Y quiero aprender inglés y a cocinar. Son las cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer", explica González sobre lo que hará tras su última emisión.