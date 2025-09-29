Jordi González habla claro de su malestar en 'Supervivientes' y cuenta cómo fue trabajar dentro: "No podía más"

Tras haber superado una grave enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida, Jordi González ha regresado a la televisión. Lo ha hecho este sábado 27 de septiembre, cuando se ha puesto al frente del programa de TV3 'Col•lapse' que, hasta ahora, había estado presentado y dirigido por Ricardo Ustrell.

Con el estreno de su cuarta temporada en la cadena catalana, se ha producido un importante cambio en la presentación y en la dirección del espacio. Unos días antes de su debut, Jordi González concedió una entrevista a 'Versió RAC1' donde habló del reto de, además de presentar, dirigir 'Col•lapse'. Un reto que, lejos de preocuparle, le tiene muy satisfecho e ilusionado.

Y es que, tal y como él mismo contó en la citada entrevista, ha tenido muchos problemas al ser dirigido, según él, por gente sin experiencia. "Si tienes en el pinganillo a alguien que sabe de televisión, y más que yo, lo agradeces porque vas más tranquilo, como me ocurrió con Joan Ramón Mainat o Pedro Rodríguez", comienza diciendo.

Sin embargo, "con el tiempo, las empresas redujeron los presupuestos, las productoras tienen menos dinero, aquellos directores de categoría ya no están, empiezan a contratar a personas con menos experiencia y llega un día en que tienes becarios o gente que lleva solo seis meses en la televisión dirigiéndote".

Aunque quiso mostrar todo su respeto a esos profesionales que, según él, no tienen la culpa de dirigir un programa sin la experiencia suficiente para hacerlo. Pese a esto, Jordi González sí que criticó que siguieran al pie de la letra la escaleta. Y puso como ejemplo algo que le pasó cuando presentaba 'Supervivientes' en Telecinco.

Y es que, el equipo preparaba la escaleta sin tener en cuenta las pausas publicitarias. "Llegó un punto en el que no podía más, me hacían cortar una prueba para ir a publicidad. Dejas a la gente sin saber qué pasará", lamenta el comunicador catalán.