El público dicta esta sentencia al estreno de Jordi González en 'Col·lapse' de TV3 y hay disparidad

Jordi González ha estrenado este sábado, 27 de septiembre la nueva etapa de 'Col·lapse' en TV3, en relevo de Ricard Ustrell. "Nueve mil veinticinco noches después, en mi idioma y en TV3, te digo: Buenas noches. 40 años haciendo eso... y todavía me pongo nervioso", ha arrancado diciendo en catalán el nuevo presentador de este formato, híbrido entre el talk show y el late night, en su vuelta a la cadena autonómica de Cataluña.
El estreno de la cuarta temporada de 'Col·lapse' ha sorprendido con varias novedades. Además del cambio de la cara más visible del programa, también ha contado con una nueva banda de Manu Guix, trabajo que compaginará con su tarea de subdirector de la Academia de 'OT 2025'. Mientras que Marta Torné ha ejercido de madrina del nuevo 'Col·lapse', viviendo el momento más emotivo de la noche junto a Jordi González, cuando ambos se tocaron el corazón del otro para percibir que latían con fuerza.
El regreso a la televisión del veterano presentador ha llegado tras cerrar su etapa en TVE, donde condujo 'D Corazón' y 'Lazos de sangre' los últimos años. Jordi González vuelve después de mucho tiempo apartado de la televisión, tras atravesar su momento vital más complicado, al sufrir una grave enfermedad durante sus vacaciones en Colombia por culpa de una bacteria y por la que estuvo a punto de morir. Estuvo dos meses en la UCI traqueostomizada y tres semanas inducido en coma, tal y como explicó en una visita anterior a 'Col·lapse': "Lo que me pasaba es que no llegaba oxígeno en el cerebro, y lo poco que me llegaba lo utilizaba mi cuerpo para el corazón y para mantenerme con vida", se sinceró entonces.
El dato de audiencia no puede ser más prometedor: Jordi González ha debutado en esta nueva etapa de 'Col·lapse' con un gran 15,4% de share, 183.000 espectadores y 549.000 espectadores únicos, mejorando en un +30.5% la media diaria del canal autonómico y siendo líder de su franja de emisión en Cataluña, según datos facilitados por la consultora Dos30'.
De aplausos a Jordi González a quejas de telecinquear 'Col·lapse' en TV3
"Jordi ha superado con nota el primer 'Col·lapse'. Catalán impecable, ritmo y el carisma necesario para un sábado por la noche", ha destacado un espectador en una publicación bastante compartida en la red social de Elon Musk, 'X'. "Pues me gustado mucho el estilo y buen rollo que da Jordi González", ha destacado otro televidente.
Otros espectadores en cambio han echado en falta a Ricard Ustrell y se han quejado de telecinquear el formato: "Cuando se hacen viejos y ya no los quieren en Telecinco, vuelven a casa"; "Jordi González, ¿crees que estás en Telecinco? Queremos más cultura catalana".
