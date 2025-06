Jordi González vuelve a Telecinco tras su ruptura con TVE y relata el infierno que ha vivido: "No he cobrado"

Jordi González ha vuelto a Telecinco casi cuatro años después de su despedida en 'Supervivientes 2021' con una visita a 'Tardear'. Lo ha hecho tras su ruptura definitiva con TVE y después de haber estado a punto de morir tras haber estado en coma durante tres semanas por culpa de una bacteria.

"Hace tres años y medio que no piso Telecinco. Yo pasé casi 25 años de mi vida aquí, entonces el paseíto entre la redacción y los estudios pues me he encontrado con productores, maquillaje, peluquería y ha sido muy especial. Y es que el espíritu que hay en esta cadena de que siempre estáis contentos, alegría y de entusiasmo es único. Aquí hay un plus de entusiasmo", recalcaba el presentador al comenzar la entrevista.

"Es muy especial para nosotros que la primera cadena nacional en la que te hayas sentado sea esta que es tu casa. Jordi además viene sin cobrar", dejaba claro Frank Blanco al recibirle. "Yo nunca he cobrado una entrevista. Semana sacó una entrevista exclusiva y no cobré porque no me parece bien", apostillaba Jordi González, que además recalcaba que "lo hago por cariño, por afecto y porque lo hacéis muy bien".

Tras ello, Jordi González no dudaba en bromear sobre la delicada situación que ha atravesado. "Yo presenté un programa en esta cadena que se llamaba 'Más allá de la vida' con una vidente llamada Anne Germain que decía que hablaba con muertos, quién me iba a decir a mí que podría haber formado parte de ese elenco en poco tiempo", soltaba el presentador con cierta sorna dejando claro que no era muy creyente.

Después, Jordi González exponía que la enfermedad que ha estado a punto de matarle es la misma que la que tuvo el papa. "La enfermedad que a mí me provocó esta bacteria es la neumonía bilateral agravada por crisis renal que fue lo que mató al Papa Francisco, que tenía más ganas de ver a Dios que yo. Pero el índice de supervivencia de esta enfermedad es del 27%, yo he estado más allá que aquí y te aseguro que no hay luces blancas ni amarillas, ni ves a tu abuelo ni nada, no te enteras absolutamente de nada", sentenciaba al respecto.

Jordi González relata su infierno en 'Tardear' y habla de su futuro profesional

Asimismo, el presentador ha relatado el infierno que ha pasado. "Yo estuve seis semanas en la UCI y tres en coma. Y cuando te despiertas del coma es un proceso largo porque además no tienes memoria de lo que ha pasado. Cuando me despierto yo pregunté qué día era y me dice sábado y yo le dije llevo dos días aquí y me contestó que no que llevaba dos meses porque yo entré el día de Reyes y era 3 de marzo y no me había enterado absolutamente de nada. Y cuando me despierto, tenía una traqueotomía, cinco sondas y me operan del pulmón izquierdo y cuando me están operando el cirujano descubre una especie de piedra pómez, me la quitaron y rasparon y eso era la secuela de haber fumado bastantes años y yo hace 20 años que dejé de fumar", proseguía contando.

"He reordenado prioridades, yo no era especialmente talibán en cuanto al orden y equilibrio de las comidas. Yo sabía la teoría pero no la practicaba. Y ahora he rectificado todo eso de manera natural porque me daría mucha pena morirme, antes me daba igual, no me daba miedo, pero cuando he visto lo que pasa cuando uno puede morir pienso que mi gente no se merece este disgusto y no quiero morir", confesaba sin pudor.

Tras ello, Jordi explicaba cómo ha tenido que aprender a hacer de todo. "He tenido que aprender a comer, caminar, sincronizar movimientos, a hablar no podía. Esto me pasó en la ciudad de Medellín, después viajé a España en un avión medicalizado y me llevaron a la Anderson que es donde murió Camilo Sesto y estuvo Rocío Jurado y aquí me quitaron la traqueotomía, yo tenía miedo a perder mi voz tras 60 día sin hablar y dije hola y me emocioné al escuchar. Lo que más me costó es volver a caminar", contaba ante Frank Blanco y Belén Rodríguez. Además, el catalán revelaba que hubo familiares suyos que no se enteraron de lo que pasó hasta que volvió a España. "Yo no quería preocupar a la gente, no soporto dar pena".

Por último, sobre su futuro profesional, Jordi González ha vuelto a confirmar que regresará en septiembre a la pequeña pantalla después de seis meses apartado tras dejar 'D Corazón' en RTVE. Y aunque no ha dado muchos detalles ha dejado caer que será en TV3 al contar que es un formato en "televisión pública" y que le va a permitir poder hacer algo que lleva muchos años sin hacer y que le gusta mucho que es dirigir el programa además de presentarlo. "Es un programa que me gusta mucho porque es actualidad, son entrevistas y son debates, tipo 'La noria'", ha adelantado. En este sentido, cabe decir que todo apunta a que el presentador se hará cargo de 'Collapse' en relevo de Ricard Ustrell.