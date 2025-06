Jordi González entra en 'Tardear' y anuncia su inesperado nuevo proyecto tras quedar apartado de TVE

Jordi González reaparecía este sábado en 'Col·lapse' en TV3 tras la grave enfermedad por la que estuvo a punto de morir. Y en esta entrevista con Ricard Ustrell, el presentador catalán avanzó que tiene un proyecto para regresar a la televisión.

Un programa que no será 'D Corazón' en TVE. Y es que después de tener que darse de baja por su enfermedad desde enero, la cadena ha decidido relevarle de su puesto. Así, este lunes, La 1 ha avanzado que a partir del 28 de junio, Javier de Hoyos se incorporará como copresentador del programa junto a Anne Igartiburu.

Y tan solo unas horas después, Jordi González ha entrado en directo en 'Tardear' por teléfono después de que le llamaran para hablar con él sobre la entrevista que había dado en TV3. "Estás mejor que nunca, has pasado la TV y estás genial", le decía el presentador de 'Tardear'. "Pues ya sabes una cura de sueño durante tres semanas en coma y no hables durante dos meses y vas a mejorar la piel y la voz", ironizaba el catalán.

"Tu aspecto físicamente es como si no te hubiera pasado nada, ¿por dentro estás igual o sigues arrastrando secuelas?", le cuestionaba Frank Blanco a su compañero. "Físicamente estoy mejor, anímicamente muy bien y espiritualmente mejor que nunca, porque cuando despiertas de una situación así todo, sin proponértelo, cambia todo", aseveraba Jordi González.

Jordi González habla en 'Tardear' de su vuelta a televisión

Jordi González en 'Tardear'

Tras ello, Jordi González ha comentado que ahora sus prioridades pasan por cuidarse y por pensar en él. "Tengo que comer bien equilibradamente y caminar, hay que evitar situaciones tensas. Yo no sé si ahora podría moderar un debate de los que he hecho en Telecinco porque creo que acabarían conmigo", comentaba.

Y Frank Blanco no dudaba en preguntarle a su compañero si tenía fecha para su regreso a la televisión. "Sí, en septiembre", respondía. "Yo sé donde pero me han dicho que no lo diga. Pero es un proyecto que a mí me entusiasma, me ilusiona y me pone mucho las pilas porque voy a hacer algo que hace tiempo que no hago, que es dirigir un programa", terminaba añadiendo.

Así, Jordi González ha dado la clave del que será su nuevo gran proyecto en televisión y que parece que no será ni en TVE ni en Mediaset, las cadenas en las que ha trabajado en los últimos años. Y es que todo apunta a que el catalán se hará cargo de 'Col·lapse' la próxima temporada tras la marcha de Ricard Ustrell del formato de TV3 para centrarse en su trabajo en 'El matí' de Catalunya Radio.