Jordi González se deslengua como nunca sobre este líder político en TV3: "No es un hombre leído"

Este sábado 25 de octubre, 3Cat (lo que antes era TV3) emitió una nueva entrega de 'Col·lapse' el programa presentado por Jordi González. Entre los invitados de esta semana estaba la taquígrafa jubilada Ana Rivero, quien está en plena promoción de su libro 'Luz y taquigrafía. Cincuenta años trascribiendo la Historia de España'.

Rivero trabajó durante medio siglo en el Congreso de los Diputados, trascribiendo los discursos de los políticos. Durante su entrevista, la taquígrafa le contó a Jordi González que comenzó en mayo de 1975 su trayectoria profesional. Además, reveló que entre sus oradores favoritos están el expresidente Adolfo Suárez o el catalán Jordi Solé Tura.

Respecto a Manuel Fraga, la invitada explicó que "fue el letrado más joven del Congreso. Era un animal. El problema que tenía era que su cabeza iba más deprisa que su verbo y era difícil entenderle". A raíz de esto salió a colación la particular oratoria de otro gallego, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Y un día llegó Rajoy y con él los barrullos, los líos. En fin, qué caótico discurso el de Rajoy", recordó el presentador catalán.

Jordi González critica la mala oratoria de Mariano Rajoy

Ana Rivero confesó que trascribir al expolítico del PP era una ardua tarea: "Hay que tener cuidado porque hay que meterle incisos, comas y tal. Porque además… tiene una oratoria barroca, pero al mismo tiempo es como si hiciera bromas". En ese momento, Jordi González demostró no tener pelos en la lengua y espetó: "Pero si Rajoy no es un hombre leído, ¿por qué se pone a hacer retórica barroca si no tiene cultura?".

"Es que le gusta", se limitó a contestar su invitada. Acto seguido, 'Col·lapse' emitió uno de los discursos más controvertidos del expresidente del Gobierno. "Cuanto peor mejor para todos, y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí, el suyo beneficio político", dijo en una ocasión Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Ante semejante embrollo, la taquígrafa comentó: "¿Cómo se come eso? Metiéndole dos incisos, una coma… Para que por lo menos se pudiese entender. Esa frase tuvo tela".

Sobre sus inicios como taquígrafa en el Congreso, Ana Rivero reconoció que fueron "horribles". "El primer día dije: 'Me voy y no vuelvo'. Primero, porque me sudaban muchísimo las manos y estaba muy nerviosa. Y segundo, porque una procuradora se acercó a mí y me dijo: '¿Cómo osa usted venir a trabajar aquí con esa guisa?'. Porque llevaba un escote pequeño, porque era verano", recordó ante Jordi González.