Sonsoles Ónega amenaza con despedir a José Manuel Parada por lo que ha hecho en directo

José Manuel Parada se ha convertido este jueves en el protagonista involuntario de la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia. El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' llegaba a la finca donde se celebra el enlace y era abordado por Víctor Sandoval, que estaba disfrazado de Rita Hayworth. Al salir del coche todos los medios querían hablar con él y un reportero de 'TardeAR' le ponía el retorno para que hablara en exclusiva con Ana Rosa pero él le decía que tenía que hablar con Sonsoles Ónega y su programa.

Y tras atender a todos los medios con plantón de Ana Rosa Quintana, José Manuel Parada cumplía con su compromiso y conectaba en exclusiva con 'Y ahora Sonsoles'. "Esto es una locura porque caía agua a chozos, ahora me hablas tú y sale el sol", comentaba el colaborador.

"He hablado esta mañana con ellos y yo le deseo que este amor no tenga fecha de caducidad, lo único que les he pedido es que hagan un esfuerzo los dos", aseveraba José Manuel Parada. "Estamos a punto de empezar la ceremonia por eso decía o conectamos o me voy", añadía.

Algo que no gustaba nada a Sonsoles Ónega. "Parada cómo que conectamos o me voy. Chico llega dos minutos tarde que no pasa nada", le espetaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoels' a su compañero. "Te quedan 10, 15 minutos aún", le apuntaba ella. "Ah bueno entonces dispongo de tiempo para vosotros", le contestaba él. "Parada te estás jugando la silla ehhh", le advertía Beatriz Cortázar.

"Parada que quiero hablar contigo, imagino que la gran ausente es Bárbara Rey y no se habla de otra cosa", le decía la presentadora mientras él avanzaba que estaba llegando Jenny Llada. "Todos me preguntan, a mí me encantaría que hubiera venido la madre, la invité que estabas tú", le contestaba el colaborador. "No la tienes que invitar tú. Mira Parada lo del niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el funeral no, tú no eres quién la tiene que invitar, es su hijo", le soltaba Sonsoles.

Después, Sonsoles Ónega le preguntaba a su compañero si había visto la última publicación de Bárbara Rey en sus redes sociales aprovechando la boda de su hijo en la que criticaba a las amigas que le están saliendo y le están criticando en la que Bárbara rey las llama "pajarracas y feas". "No me doy por aludido porque ni soy pajarraco ni soy tan feo, no soy tan guapo como Bárbara Rey, los años no me han sentado como a ella", replicaba Parada.

El dardo de Sonsoles a Parada: "A lo mejor el pajarraco feo eres tú"

"Ella te llamó feo así que a lo mejor pajarraco feo eres tú", le matizaba Sonsoles. "Sonsoles dos no discuten si uno no quiere y yo no quiero, hoy es un día de fiesta, de felicidad y amor y a mí me hubiera gustado que Bárbara estuviera aquí y puestos a pedir milagros que estuviera aquí también Ángel Cristo padre", le contestaba él.

"¿Sabes si se ha puesto en contacto con su madre y le ha puesto un mensaje y se ha producido un acercamiento por mínimo que haya sido?", le cuestionaba entonces Sonsoles Ónega. "Las relaciones familiares son muy tristes, a mí no me gusta nada. No me gusta que esta boda se celebre así y si yo pudiera haría lo imposible, yo estoy en medio de todos pidiéndole a Ángel que se tranquilice un poco, y también se lo digo a Bárbara y al estar en medio recibo bofetadas de todo el mundo, aunque Ángel no me ha dado ninguna", contestaba.

"¿Y Ángel que te dice cuando le dices que se serene?", repreguntaba Ónega. "Pues que no es el momento todavía", contestaba él. "Que aun tiene cosas que vender, ¿no?", soltaba Sonsoles sin ningún pudor. "Ese comentario Sonsoles no me parece de tu altura", le replicaba José Manuel Parada. "Parada, Paradita lo he dicho desde el minuto cero, lo que ha hecho ese hijo es una cerdada para su madre y para todo este país", defendía Sonsoles. "¿Y si lo que ha hecho la madre es verdad también dirías que es una cerdada?", le preguntaba el colaborador.

Sonsoles Ónega advierte a José Manuel Parada: "Vamos a preparar el finiquito"

A lo que Sonsoles Ónega aseguraba que "eso son otras cuestiones". "¿Poner a un niño de 13 años a hacer fotos os parece correcto?", incidía José Manuel Parada. "Parada una cosa no justifica la otra", le decían todos al unísono en plató. "Hay que ser un poco imparciales ehhh", les replicaba él. "Yo sabes que entiendo todos y a todos pero hay cosas que no... Los hechos a veces merecen el juicio justo y al común de los mortales les parece una cerdada y ensucia una institución del Estado", aseveraba la presentadora.

Tras ello, Beatriz Cortázar quería saber si había alguien de la familia de Ángel Cristo. "Si no me habéis dejado ni entrar, mañana os contaré algo si os lo merecéis", le contestaba Parada. "¿Cómo? ¿Has dicho que no nos merecemos que nos cuente nada? A ver si vamos a prepararte el finiquito y no llegas ni a los tornos", sentenciaba Sonsoles. "Buscándote enemigos", añadía.