José Manuel Parada advierte con dejar el programa de Sonsoles por el precio que está pagando

‘Y ahora Sonsoles’ ha abordado este martes la guerra entre Blanca Villa y María José Cantudo después de la visita de la cantante el día anterior. Un asunto que a José Manuel Parada le ha traído algún que otro disgusto pues su amiga, la Cantudo estaba cabreada por el tratamiento del programa de Sonsoles Ónega.

«Dice que está dolida porque quería mucho a este programa y que te quería mucho a ti y a mí y que le hemos defraudado porque no quiere que hablemos de estos temas, quiere que hablemos de su parte artística y sus teatros», le explicaba José Manuel Parada a Sonsoles Ónega. La presentadora le aclaraba que Blanca Villa acudió para hablar de Bárbara Rey y no de ella.

«Yo a María José la admiro, la quiero mucho y es una cantante fantástica», insistía José Manuel Parada mientras Sonsoles Ónega pedía que llamara María José. «No quiere saber nada», le explicaba Parada a la presentadora. «¿Pero del programa? Eso me disgusta tremendamente», aseveraba Ónega. «Yo ayer no vi el programa, me han dicho que íbamos a hablar de esto y he llamado a María José y me ha dicho que me atiende como amigo, como periodista te colgaría inmediatamente, no quiero televisión para hablar de estos temas», proseguía explicando el colaborador.

Tras ello, José Manuel Parada ha amagado con abandonar ‘Y ahora Sonsoles’. «Ha hablado con un amigo que le ha causado dolor porque dice que yo fui el culpable de que haya salido esta historia y entonces voy a tener que dejar el programa porque me está trayendo tantos enemigos. Yo sé que tu me quieres pero…», soltaba el colaborador. «¿Pero qué dices? Parada por favor….», le contestaba Sonsoles.

«Bueno alguno se alegraría porque habría más sillas», apostillaba José Manuel Parada con sorna. «Bueno varios se alegrarían, tú no», añadía Parada dejando claro que se había quedado de piedra al ver que María José Cantudo estaba muy molesta con él por haber hecho un simple comentario en ‘Y ahora Sonsoles’. «Tú sí sabías que a tu amiga le iba a hacer daño, no sé por qué tocaste tanto los huevos», le replicaba Sonsoles sin pudor. «Ves, otra que está echando leña al fuego», sentenciaba el colaborador.

José Manuel Parada a Sonsoles Ónega: «Me estás trayendo la desgracia»

Después, José Manuel Parada pedía irse cuando entraba Mariela Romero, cantante y compositora de una de las canciones que interpreta María José Cantudo. «¿Puedo irme al baño?», preguntaba dándose la vuelta y dando la espalda a la conexión con la cantante. «Es que le estás dando la espalda», le avisaba Sonsoles. «Hola Mariela, que también somos amigos», aseveraba el periodista antes de que ella le explicara que la canción «Soy celosa» es suya y no de Felipe Campuzano como asegura Cantudo.

Minutos después, Sonsoles Ónega daba paso a un vídeo sobre la carrera de María José Cantudo, y a la vuelta le pedía a Parada que le contara lo que había contado mientras se emitía el vídeo. «Cuéntame lo que me has contado sin que nadie te oyera», solicitaba la presentadora. «Si no te he contado nada, lo has soñado Sonsoles, yo no te he contado nada. Me estás trayendo la desgracia«, sentenciaba el colaborador.

«Yo he hablado como amigo porque me dice que como periodista no me iba a contestar. ¿Quieres que te falle como amigo y cuente todo lo que sé de ti?», le preguntaba entonces Parada. «¿De mí? No tienes nada», le contestaba ella. «Más de lo que tú te crees pero en boca cerrada no entran moscas, puedes morir tranquila que nunca lo voy a contar», concluía José Manuel Parada.