Sonsoles Ónega se planta ante su equipo y el público por lo que hacen en directo: «No estoy de acuerdo»

Shakira acaba de lanzar su nueva canción, «Soltera». Un nuevo tema con el que la colombiana sigue lanzando dardos hacia su ex, Gerard Piqué después de todos los que le ha dedicado en sus últimas letras. Este viernes, ‘Y ahora Sonsoles’ debatía sobre la nueva letra de la artista y Sonsoles Ónega no dudaba en pronunciarse.

En esta nueva canción, Shakira no duda en defender lo bien que se está soltera y más después de haber vivido una relación tormentosa como la suya con el ex futbolista del F.C. Barcelona.

Para abordar el asunto, Sonsoles Ónega conectaba con Inés del Moral, una mujer divorciada que se siente muy identificada con lo que dice Shakira en su nuevo tema. «Shakira nos está dando voz a muchas. Nos está empoderando a todas porque nos dice que podemos salir adelante y que no nos hace falta nadie«, defendía la invitada del programa.

Unas palabras que no convencían nada a Teresa Bueyes. La abogada, que ya había sido muy crítica con Shakira en el pasado, volvía a atacarla. «Las mujeres ya estamos empoderadas por tener trabajo o por ser liberales y autónomas. No estamos empoderadas porque Shakira venga y nos diga que es mejor estar solteras o vengativas, que es como está ella», soltaba la colaboradora.

«Shakira está con una venganza con la que me parece que está sobrepasando todo. Está dando una imagen muy peyorativa y negativa de la mujer. Que suelte a su ex ya, que viva la vida y que se dedique a sí misma», proseguía sentenciando Teresa Bueyes recibiendo el aplauso del público. Algo que no gustaba nada a Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega se rebota con el regidor y el público de ‘Y ahora Sonsoles’

Y es que al ver que el público de ‘Y ahora Sonsoles’ aplaudía, la presentadora se revolvía contra el regidor del programa pues había sido él quien había promovido esos aplausos. «Un momento, que Miquel no se ha enterado, ha levantado un aplauso y yo no estoy muy de acuerdo con Bueyes», se quejaba la presentadora en pleno directo.

Tras ello, Sonsoles Ónega no dudaba en dar la cara por la colombiana y su nueva canción. «Cada vez que Shakira hace una canción, hay una recién corneada o traicionada que se siente identificada y esto le da fuerza. ¡Es que calladitas no queremos estar!«, concluía la presentadora, que era recompensada por su regidor al pedir el aplauso de los que estaban en plató.