Ni Pedroche ni Chenoa: La incredulidad la causa Toñi Moreno por cómo apareció en las Campanadas de Canal Sur

Canal Sur dio las Campanadas 2025-2026 desde un icónico enclave como Sierra Nevada y de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa; rostros muy reconocidos de la televisión pública andaluza.

La retransmisión se llevó a cabo concretamente desde la estación de esquí de Pradollano, tomando como referencia un simbólico reloj de la ciudad de Granada y con un despliegue a lo grande para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

Sin embargo, con permiso de la capa de torero que lució sobre su traje Enrique Romero ('Toros para todos'), algo que fue criticado en algunos casos, lo que más acaparó la atención del espectador fue el vestido de Toñi Moreno.

Las reacciones en tono burlón no tardaron en aparecer y, a buen seguro, representaron a más de uno en sus casas cuando la periodista y presentadora apareció en pantalla con semejante atuendo, con el que buscaba no pasar desapercibida. La Pedroche andaluza.

"No me puedo creer el traje de Toñi Moreno", "¿Camisa de fuerza o batamanta?" o "¿Toñi de qué va vestida? ¿De edredón?" fueron algunos de los comentarios que se registraron en redes sociales al ver el llamativo look.

"Toñi Moreno y Amaia Montero han ido a la misma tienda a por el vestido", bromeó otro espectador de Canal Sur. Y es que la vocalista de La Oreja de Van Gogh provocó que todas las miradas se centraran en su bizarro outfit.

El grupo donostiarra estrenó en exclusiva en RTVE su nuevo single 'Todos estamos bailando la misma canción' con el regreso de la cantante, pero la gente no pudo parar de fijarse en lo que llevaba puesto en lugar de prestar atención al trabajo musical. Muchos la compararon con una palomita y otros tantos con el relleno de nórdico de Ikea.

Amaia siendo la palomita que se queda en la muela #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/5umpq2jhx0 — M 📺 (@casasola_89) December 31, 2025

Volviendo a Toñi Moreno, estos son algunos de los numerosos comentarios que la de Sanlucar suscitó durante la emisión de las Campanadas de Canal Sur:

No me puedo creer el traje de Toñi Moreno. ¿Camisa de fuerza o batamanta? #LasUvasEnCanalSur — Diego Márquez (@vivoensingular) December 31, 2025

La Toñi Moreno de qué va vestida? De edredón? JAJAAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/tMvHgr9WVh — Ανδρεα✨ (@Lighttangsok_) December 31, 2025

Que hace Toñi Moreno envuelta en una cortina (???) — Toñito 🦎 (@antoniocanyada) December 31, 2025