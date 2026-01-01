Masivas mofas ante lo que se ha visto con Cristina Pedroche en las Campanadas: todos comentan lo mismo

Por duodécimo año consecutivo, cifra muy simbólica, Cristina Pedroche ha vuelto a acaparar todas las miradas, siendo su vestido lo más viral y comentado de la Nochevieja un año más y desatando una auténtica cascada de reacciones en redes sociales, que se han inundado de miles de memes. Este año, la retransmisión ha sido además doblemente apoteósica al realizarse en simulcast en Antena 3 y La Sexta.
Es innegable: la vallecana se ha convertido en un fenómeno de masas en la noche más especial, logrando que ver su vestuario para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo sea una cita ineludible. Ya sea para alabar o criticar, el caso es que Pedroche y su compañero Alberto Chicote han hecho historia.
No obstante, aunque encadenaron tres años consecutivos de liderazgo en audiencias sobre RTVE, un logro sin precedentes, el pasado año lo perdieron en favor de David Broncano y Lalachus. Por tanto, en esta retransmisión el objetivo será recuperarlo frente a Estopa y Chenoa, los elegidos por la corporación pública tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril.
Y aunque resultaba difícil que la presentadora pudiera seguir sorprendiendo con su atuendo, parece que nada es imposible, pues ha provocado un revuelo mayúsculo en cuanto ha aparecido en pantalla. En esta ocasión, Cristina no ha apostado por llevar una capa en los minutos previos a las Campanadas cómo habitualmente, sino un reciclaje de sus anteriores estilismos. Y, desde luego, no mentía cuando avisaba en unaentrevista a El Televiserode que no estábamos preparados para lo que venía.
Cristina Pedroche ha querido romper con todo en su duodécimas Campanadas. "Es un número mágico. Se viene una nueva Pedroche", adelantó. Y así ha sido en una retransmisión multicanal. Y en cuanto ha mostrado la creación a los espectadores de Atresmedia, confeccionada reutilizando piezas de anteriores atuendos, la marea de reacciones ha sido desorbitada:
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.