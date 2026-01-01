Así ha sido el vestido 'reciclado' de Cristina Pedroche en las Campanadas con el que cierra un ciclo

Si durante años la capa de Ramón García fue el elemento más característico de las Campanadas, desde hace 12 años es el vestido de Cristina Pedroche el que suele ser el foco de todas las casas en Nochevieja. Y es que la vallecana ha conseguido convertir en todo un evento su vestuario para la noche del 31 de diciembre.

Con este, son ya doce años, los que Cristina Pedroche es la gran estrella de las Campanadas dejando atrás tanto la capa de Ramonchu como los vestidos rojos a los que nos tenía acostumbrados Anne Igartiburu. Algo muy difícil de conseguir.

Cada año, Cristina Pedroche es foco de titulares y de comentarios tanto positivos como negativos tras las Campanadas de Antena 3. Y este año no iba a ser menos. Y más con todas las pistas que ha ido dando la vallecana tanto en 'Zapeando' y el resto de programas del grupo como en sus redes sociales.

No es nada fácil pero Cristina Pedroche sigue sorprendiendo cada Nochevieja con un vestido y un look completamente diferente que no deja a nadie indiferente. Y si sus vestidos dan para mucho, también lo hacen sus discursos reivindicativos acordándose de causas injustas.

Este 2025, Cristina Pedroche además ha conseguido su sueño de dar las Campanadas tanto en Antena 3 como en La Sexta pues ella y Alberto Chicote han sido los encargados de una retransmisión en simulcast en ambas cadenas siendo la primera vez que La Sexta no ha contado con Campanadas propias en sus casi 20 años de historia-

Como ha sido un año especial, Cristina Pedroche ha querido hacer un homenaje a todos los vestidos que había lucido hasta ahora en todas las Campanadas convertidos en un abrigo y el primero de todos en un gran abanico.

Y como es habitual poco antes de sonar las doce campanadas, Cristina Pedroche se quitaba el abrigo y dejaba ver a toda la audiencia su look de este año.

"Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande. Es un vestido cargado de simbología y que tiene mucho de mí, pero con el que también se han ido partes muy importantes a las que mi memoria va a permanecer aferrada siempre", confesaba Cristina Pedroche durante la retransmisión en la que cierra un ciclo tal y como había expresado anteriormente.