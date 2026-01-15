Hablamos con Chenoa, que desvela lo que no se vio en las Campanadas de RTVE y lo que conversó con Pedroche

Tras abrir el 2026 por todo lo alto en las Campanadas de TVE, Chenoa ya tiene todo listo para volver al prime time de La 1 con el estreno de la nueva temporada de 'The Floor'. Ante el regreso del concurso, la cantante y presentadora ha atendido este jueves a la prensa en la presentación del concurso producido por Satisfaction Iberia.
Por primera vez, Chenoa ha hablado de cómo fue la llamada en la que le propusieron presentar las Campanadas de TVE junto a Estopa después de la forzosa baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por la retirada temporal del catalán.
Así, en un encuentro con los medios, entre los que estaba El Televisero, Chenoa ha contado todos los secretos e intringulis de las Campanadas de TVE, que lideraron con un espectacular 36,3% de share y 5.823.000 espectadores en el minuto de las Campanadas frente al mínimo que anotó la retransmisión de Cristina Pedroche y Alberto Chicote de los últimos cinco años.
Además, Chenoa ha confesado que pudo hablar con Cristina Pedroche justo antes de las Campanadas y que de hecho ambas se saludaron de balcón a balcón a pesar del biombo que puso Atresmedia para evitar que la señal de RTVE pudiera captar el look de Cristina Pedroche antes de tiempo.
Enhorabuena por haber entrado al 2026 por todo lo alto, ¿cómo fue la experiencia?
Fue una maravilla y aparte que fue en plan sustitución. Vamos yo contaba con irme con mis padres. Yo ya estaba en Mallorca porque quería estar con ellos que ha sido un 2025 de mucho trabajo.
¿Dudaste en algún momento aceptar la propuesta por lo precipitado que fue todo?
No, que va. Eso siempre se hace sin dudar. Y además con Estopa que son compañeros de hace 25 años y que nos queremos mucho. De hecho, este verano hice un concierto en Esplugues y vino David a verme y estuvo un rato en el backstage. Y mira luego nos llaman para hacer las Campanadas juntos, todo muy loco.
¿Cómo fue esa llamada en la que te proponen dar las Campanadas?
Primero me quedé un poco de qué me estás contando y luego dije que sí, como hago siempre.
¿Pero no te lo esperabas porque estabas en muchas quinielas?
¿Yo? Que va. Si es que estaba terminando 'OT 2025'. Después de la rueda de prensa de 'OT' que era muy potente necesitaba ir a casa y cuando me voy a casa la verdad es que no miro mucho y me desconecté de todo bastante. Y de repente apareció la llamada. Luego encima dos días antes de las Campanadas me puse mala porque cuando estoy en casa estoy baja de defensa y me enfermé pero me recuperé por suerte.
Y luego fue todo muy rápido con Alejandro de Miguel, que como dijo era la primera vez que le probaba un vestido a una presentadora el día de antes de las Campanadas y de verdad que se le saltaron las lágrimas cuando subió el vestido y me quedaba bien. Hizo un gran trabajo con el vestido.
¿Después del resultado volverías a repetir la experiencia?
Si, sí. Yo lo que más agradezco es el cariño de la gente. No quise leer mucho porque me daba un poco de miedo las lecturas de redes sociales y más últimamente, pero luego cuando empecé a leer y vi que la gente decía que era como estar en casa, pensé pues qué bien porque era un poco lo que pensábamos con Estopa. No podíamos pretender mucho más cuando no pudimos estar tiempo preparándolo y aunque lo preparáramos la pretensión era simplemente de acompañar a la gente. Yo la verdad ni recuerdo lo que me contaron ellos ni lo que les conté yo. Yo solo recuerdo que hubo un momento que les dije 'chicos el mecanismo' porque era lo único que los habíamos aprendido y que tenía que salir bien.
¿Y cómo fue la reacción al enterarte de las históricas audiencias que conseguiste y la victoria frente a Antena 3?
Bueno eso fue brutal. Al final es lo que digo no tenía una pretensión muy grande y a la gente le gustó.
¿Pudiste hablar con Cristina Pedroche antes o después de las Campanadas?
Sí, nos vimos antes. Me dijo que qué guay que estuviera en las Campanadas y muy bien, yo me llevo muy bien. Y de hecho luego, en el balcón nos saludamos porque como nos veíamos.
¿Y pudiste tener alguna conversación con Andreu Buenafuente o con Silvia Abril?
Si hablé con Silvia y los chicos hablaron con Andreu. Nos conocemos hace muchos años, con Silvia he estado muchas veces en 'Tu cara'. Y les dije que estuvieran bien, que lo que queremos es que estén bien. Lo demás fue como: 'Vamos para allá. Parche térmico y hacia delante. No te preocupes, que voy yo'. Hablamos desde un punto humano y eso funciona muy bien.
Llevas muchos años encadenando proyecto tras proyecto en televisión y cada vez más presente en diferentes cadenas. ¿Te da miedo que todo frene en algún momento y cómo lo llevarías?
Pues no lo he pensado. Es que mi objetivo es que si no tengo trabajo lo provoco. Mucha gente cuando me ve en un casting se sorprende y yo voy al casting igual. Y digo mi nombre y me dicen si ya lo sabemos, y yo digo que me da igual por si acaso. Yo hago los casting sin problema. Además los casting da mucho callo, porque es muy duro pero aún así yo voy y si cuadro como en 'The Floor' pues genial. Pero nunca pienso en el largo plazo. Es más nunca pensé que con 50 años viviría un año tan maravilloso.
2025 ha sido sin duda uno de los mejores años de tu vida tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no?
Sí, tanto cumplir los 50 años como que me haya pasado lo que me está pasando. Yo creo que cuando te va bien también hay que decirlo, no solamente las cosas malas. Hay que ser agradecida cuando te va bien y además con formatos que no tienen nada que ver los unos con los otros y con audiencias y target diferente.
Por ejemplo lo de 'Dog House' ha sido una sorpresa de verano, era un programa que yo pensé que iría por la tarde y al final era en prime time y yo pensaba '¿quién va a ver los perros a las 11?'. Y mira al final aunque yo lo hubiera puesto más temprano ahí están los datos y los niños estaban encantados. Y era un programa que no tenía nada más allá de la estructura del animal, los voluntarios y cómo hacían el casting.
¿Y qué le pides al 2026, que te espera?
Pues por lo pronto aquí estamos con 'The Floor' con una temporada a lo grande, que vienen todos muy estudiados y hace que todo sea muy frenético. Yo me quedé impactada porque el primer día iban todos a saco y el segundero no daba porque iban a toda máquina y de hecho tenían que verbalizar bien porque son tan listos que aprendían incluso como restar tiempo.
Luego espero que tengamos una nueva temporada de 'Dog House', que lo tenemos que hablar y ver, pero espero que sí porque tuvimos 40 adopciones y hay que tener más porque vamos lentos. En Europa van más avanzados en el tema leyes y tal pero aquí vamos dando pasos y sabiendo lo que hay que mejorar.
De música por supuesto, ya tengo conciertos cerrados así que genial y luego me meteré en el estudio en algún momento, aunque no sé cuando.
¿Y vas a seguir en 'Tu cara me suena'?
Sí, en principio sí. Están por ahora con los casting. Pero si que en principio seguiré. 'OT' de momento descansa así que bien.
Por el momento se desconoce qué va a pasar con 'OT'. ¿Ves posible que pueda volver a TVE tras el paso por Prime Video?
Bueno imagino que descansará y ya me llamarán si les cuadro. Pero por lo demás yo no controlo tanto de qué pasará.
Este año se cumplen 25 años de esa primera edición de 'Operación Triunfo', ¿tenéis planeado hacer algo o algún homenaje?
No me han dicho nada, pero lo mismo me dicen en una semana que tengo que ir a grabar un total o algo. Pero sí han pasado 25 años. A veces lo veo cerca y otras muy lejos. Es que vaya experiencia. Cuando pasa el tiempo es cuando lo piensas y dices pues eso que me llevo. Es como lo que me está pasando ahora. Yo no pido permiso para entrar, entro.
¿Qué le dirías 25 años después a esa Chenoa que entró en la academia de 'OT'?
Pues la canción que escribí de 'Todo irá bien'. Al final caerte tan bien viene bien y levantarte y saber que no vas a gustar siempre y que a veces habrá gente que intente ayudarte y otra que no. Pero es que no tengo tiempo para acordarme y pensar en lo que me han hecho. Solo quiero entregarle mi tiempo a lo que me gusta hacer que es esto, me apasionan los casting, me apasiona que me digan que sí o que no.
Dices que siempre dices que sí, ¿pero nunca ha habido alguna oferta a la que hayas dicho ahí no entro?
Pues tendría que pensar pero creo que no ha habido nada raro. Bueno alguna propuesta que no ha sido parida y que ha sido inventada para mí que si he dicho no termino de verlo. A ver no soy tonta. 'The Floor' al final es un programa testado y que se ha hecho en muchos países
También te vamos a ver de invitada en 'Top Chef', ¿cómo lo viviste?
Ay sí, fui allí y estaba muy nerviosa porque estaba Alejandro, que es que hacía del doctor de 'La Promesa' que soy super fan. Si es que me dijeron vete a donde están Natalia, Roi y Alejandro y yo dije que ahí no podía ir que me da vergüenza. Es muy de señora de telenovela, pero es que soy super fan y de 'Valle Salvaje' también. Voy por detrás porque son muchísimos capítulos y las veo en RTVE Play. Pero es que hasta Bambú Producciones me puso un tuit.
Bueno pues quizás un papelito o un cameo...
Ay sí, me encantaría hacer un cameo. De señora de la limpieza o de lo que sea.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.
Más Información