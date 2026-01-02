Juan Avellaneda, diseñador, disecciona las Campanadas de Pedroche y Chenoa y señala su ganadora

El diseñador y estilista Juan Avellaneda ha analizado minuciosamente a través de sus redes sociales los vestidos que lucieron las presentadoras de las Campanadas 2025. De todas ellas, para él la peor vestida fue, sin duda, Cristina Pedroche, con la que se ha mostrado muy duro.

Sin pelos en la lengua, Juan Avellaneda reconoce que no entiende la propuesta de Cristina Pedroche y su diseñador, Josie, para despedir el 2025. Y es que ambos decidieron hacer una capa a base de "jirones" de los vestidos que llevó la presentadora en cada una de sus apariciones en la Puerta del Sol. Para el estilista, dicha capa tiene "demasiada información", lo que "no le favorece en absoluto".

"Es como si el armario lo tuviera tirado todo encima", explicaba Juan Avellaneda en su cuenta de Instagram, lo que le provocó un "cortocircuito absoluto total". En cuanto al mini vestido que lucía por debajo de la capa, "tampoco me ha gustado nada". "Es un vestido que no le hace ninguna cintura, le deforma la silueta absolutamente, los zapatroncos, la pluma (en la cabeza)…", añade el exconcursante de 'MasterChef' a modo de crítica.

Juan Avellaneda concluye con una reflexión sobre el estilismo de Cristina Pedroche: "¿Sabéis cuando ves algo que dices '¿cómo describo esto?', y es imposible describirlo pero sabes que no te gusta… pues eso un cortocircuito total y absoluto. Me ha dejado sin palabras, pero no en plan bien", sentenciaba.

Laura Escanes, la mejor vestida según Juan Avellaneda

Por el contrario, alabó bastante la propuesta de Chenoa, quien lució un precioso vestido blanco de Alejandro de Miguel. El diseñador solo le pone un pero: cómo le quedaba el escote, puesto que caía algo más abajo en la vida real que en las fotos, lo que no le convence del todo. Lo que sí le gustó fue el volumen de las mangas y el estilismo, que le realzaba la figura. "No me ha encantado. No es terrorífico, pero no es de mis vestidos favoritos", confiesa.

En cuanto al look de Sandra Barneda, quien presentó las Campanadas de Mediaset junto a Xuso Jones desde Formigal, "tampoco me ha encantado. Creo que el pantalón está muy bien jugado, lo que no me gusta es el tul. Y las piezas en azul marino que van por delante tampoco me han encantado. La parte del cuello es muy bonita, pero no lo acabo de ver. El mix de texturas, como que no…". Lo que sí le gustó a Juan Avellaneda fue la capa en la que se enfundó Sandra Barneda antes de desprenderse de ella. "La capa queda súper bonita. La capa guay pero el resto no tanto", sentencia.

La propuesta que más convenció a Juan Avellaneda fue la de Laura Escanes, espectacular con un vestido corsé de color rojo que le marcaba la figura. Diseñado en algodón francés y tul de seda con flores de tafetán, a la influencer le quedaba como un guante. "No es de mi estilo pero le queda estupendo y está muy bien confeccionado. A mí me ha sorprendido. Ella está espectacular y este rojo es muy bonito. Muy top", concluía el diseñador.