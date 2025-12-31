Entrevista exclusiva a Cristina Pedroche antes de las Campanadas: "No estáis preparados para lo que viene"

A pocas horas de las Campanadas que den la bienvenida al 2026, hablamos en exclusiva con Cristina Pedroche, que vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas y mantiene intacta su capacidad para generar expectación. Tras doce años encabezando la noche más vista del año, la presentadora asegura que su propuesta para este año superará cualquier pronóstico: "No estáis preparados para lo que viene. Es una cosa muy grande, no solo físicamente, sino de sentimiento".

En esta Nochevieja se trata de su vestido número 12 y adelanta que va a romper con todo: "Es un número mágico. Se viene una nueva Pedroche". Firme en su compromiso de combinar espectáculo y mensaje, la presentadora tiene claro que volverá a utilizar su discurso para poner el foco en causas sociales, aunque lamenta que muchas sigan pendientes: "Ojalá las causas por las que me posiciono se cumplieran y desaparecieran, pero como no ocurre, podrían sacar una nueva cada año". Para ella, la tradición de lanzar un mensaje comprometido no es solo un gesto simbólico: es una forma de recordar que los problemas que denuncia cada 31 de diciembre "no se solucionan".

En esta edición, Cristina Pedroche, acompañada una vez más por Alberto Chicote, tendrá muy cerca a Chenoa y Estopa, desde RTVE, después de haber sustituido a a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, el tándem que eligió RTVE para despedir el año y que tuvo que ser reemplazado por los cantantes por la baja médica de Buenafuente. “Es la noche más mágica del año”, asegura, celebrando que cada temporada nuevos compañeros puedan vivirla desde dentro. Aun así, la presentadora reafirma su vínculo con su cita en Atresmedia: "Yo ya llevo 12 años haciéndolo y de ahí no me van a quitar". La combinación de misterio, reivindicación y pasión convierte, de nuevo, a Cristina Pedroche en una de los grandes protagonistas del final de año.

Cristina Pedroche, queda muy poquito para las Campanadas, llevas ya 12 años al frente. ¿Qué podemos esperar este año?

PEDROCHE - Es que no estáis preparados. No estáis preparados para lo que viene. Es una cosa muy grande, pero no solo físicamente, que también, sino es una cosa muy grande de sentimiento y de muchas cosas. En realidad, me encantaría poder decírtelo y ya está.

Bueno, pero puedes dar pistas...

PEDROCHE - No, no, dar pistas no, contártelo tampoco. Tengo las mariposas en el estómago. Tengo muchas ganas.

Combinas siempre el show con el vestido, con un mensaje siempre muy importante. Este año, han sucedido un montón de cosas en el mundo. ¿Vas a hablar de algunas de estas?

PEDROCHE - Hay muchas cosas, es que es verdad que hay muchos temas y ojalá las causas por las que yo me posiciono cada 31, ojalá en ese año se cumplieran y desaparecieran, pero es que, como no ocurre, podrían sacar una nueva causa todos los años porque todas las causas que ya he hecho las podría volver a repetir, porque no se solucionan.

El año pasado tuviste de compañero en la terraza de RTVE a Broncano y este año son otros. ¿Cómo será este compañerismo de Campanadas?

PEDROCHE - Pues yo feliz. A mí es que me encanta. Es la noche más mágica del año. Que cada año pongan a personas diferentes, mejor para ellos, porque así disfrutan de esa noche. Yo ya llevo 12 años haciéndolo y es que vamos, de ahí no me van a quitar, a no ser que me quieran quitar, pero por mí, yo lo repetiría cada año.