Cristina Pedroche entra al trapo y habla así sobre su ideología política ante la politización en las Campanadas

Doce años consecutivos son los que lleva Cristina Pedroche al frente de las Campanadas de Atresmedia. Corría el año 2014 cuando La Sexta la propuso, tras la negativa de varias presentadoras de la cadena, dar las uvas desde la madrileña Puerta del Sol. Tal fue el éxito, superando incluso a Anna Simón y Carlos Sobera en Antena 3, que esta cadena la fichó para presentarlas un año después.

Su mayor hito lo consiguió hace cuatro años, cuando el 'efecto Pedroche' logró desbancar a Televisión Española como la opción más vista de la noche del 31 de diciembre. Tras perder el liderazgo el año pasado frente a TVE con David Broncano y Lalachus, este 2025 Cristina Pedroche y Alberto Chicote esperaran volver a recuperarlo. Además, este año por primera vez Atresmedia emitirá las Campanadas de forma simultánea en Antena 3, La Sexta y atresplayer.

A poco más de 24 horas de sorprendernos con su esperado outfit en la Puerta del Sol, la presentadora ha concedido una entrevista en exlusiva a 'El Confidencial' donde, entre otras cosas, se sincera como nunca antes lo había hecho sobre su ideología política. Además, desvela cómo afronta sus duodécimas Campanadas: "A lo grande. Es cerrar un ciclo porque son 12 años, 12 uvas, 12 vestidos, 12 campanadas… Me tomo esto como '¿y si fuera la última vez?'. Pero es que en esta ocasión sí que puede ser la última. Cuando termine de darlas quiero decirme a mí misma, 'si ha sido la última vez, lo has hecho a lo grande'".

Este año, Cristina Pedroche promete dar 'la campanada', y nunca mejor dicho. Según reconoce, cuando Josie, su diseñador, le dijo "¿hacemos esto?", ella le contestó que "ni de coña, no lo voy a hacer, no me veo capaz". Sin embargo, finalmente, acabó convenciéndola: "Dije, 'es que tiene razón, si no lo hago yo, ¿quién va a hacer esto?'. Y lo voy a hacer".

Cristina Pedroche se sincera sobre su ideología: "Ahora dicen que soy de derechas"

Sobre su vestido, asegura que "es más Pedroche aún, es espectacular, arriesgado, no solo visualmente, que también porque sigo fiel a mí misma. Lo es por el concepto. Habrá gente que diga, '¿cómo ha podido hacer esto?', y que no se creerán que haya sido capaz de hacerlo. Pensaba que había tocado techo el año pasado porque no hay nada más Pedroche que darle vida a mi vestido a través de la vida de mi leche, era brillante. Pero este año, más", advierte.

Sobre la politización que, según algunos, hubo el año pasado con las Campanadas de TVE tras el fichaje a Broncano y Lalachus, la colaboradora de 'Zapeando' confiesa que "a mí lo que me hace gracia es que ahora de repente soy de derechas. Es que es muy fuerte. Siempre me decían que yo era super de izquierdas, y ahora soy de derechas". "Me da igual. Decidí hace ya muchos años no hablar de política. Me di cuenta que no sabía muchas cosas de las que hablaba de oídas. Una vez me dijeron 'es que no hay que tener opinión de todo', y dije, 'es verdad'", explica Cristina Pedroche.

Aunque deja claro que "hay muchas cosas por las que sí me posiciono, como por la vivienda digna, el empleo para todos, la sanidad pública… lo que no quiero es posicionarme con bandos. Sí con causas". Si algo se la ha criticado a la presentadora es por hacer alarde del feminismo y luego ir enseñando con sus vestidos de Nochevieja, algo que ella no ve lógico: "Eso ya es tan antiguo. Feminismo es igualdad y es que las mujeres tengan el derecho de ponerse lo que les salga del higo. Todos pedimos que no se comenten los cuerpos ajenos, estamos en contra del bullying, pero luego me lo hacen a mí todos los años y no pasa nada".

"No me parece que mis vestidos sean machistas"

"No me parece en absoluto que mis vestidos sean machistas. Soy la única que decide qué se pone, cuánta tela hay, cuánto brillo o qué enseño. Nadie me dice nada, soy libre para ponerme lo que me da la gana. El año que más audiencia hemos hecho fue el que iba calva con el vestido de Manuel Piña y creo que es el que menos enseñaba", recuerda Cristina Pedroche.

En su opinión, "la gente nos elige por la sorpresa de ver qué he preparado y por la confianza de que saben que se van a comer bien las uvas. No nos olvidemos que al final el vestido y todo el show que podemos hacer no deja de llevarte a comerte las uvas de la suerte. La suerte está en Atresmedia y te las tienes que comer bien. Tienen una garantía".

Al margen de las Campanadas, Cristina Pedroche no duda en lanzar una queja a Atresmedia por no darle un programa propio. Confiesa que les está pidiendo "todo el rato" un formato: "Cada vez que veo que compran formatos nuevos, únicamente les pido que me dejen hacer el casting. No les pido que me den un programa directamente, solo que me prueben y me vean. Que me dejen mostrarles otras facetas mías. Así sucedió con 'Traitors España', que luego me fue muy bien. Me quedé muy cerca de presentarlo porque estuvo entre Juanma y yo. Finalmente se lo dieron a él y lo bordó".

"Quiero trabajar y que me den la oportunidad de verme en acción. Y aunque luego realmente no encaje en ese proyecto, ya es una tarde que me he entretenido y en la que me he puesto las pilas, me he estudiado un guion, me he reinventado dando un giro a mi esencia… Con 'Traitors' me puse un traje, en modo investigadora, más seria… y el propio equipo se sorprendió con mi propuesta. Soy versátil", sentencia.