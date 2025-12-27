Cristina Pedroche rompe con su vestido de las Campanadas en un fin de ciclo: "Este año se cierra todo"

A escasos cuatro días para que acabe el 2025 y darle la bienvenida al 2026, Cristina Pedroche ya está ultimando los detalles de su esperado vestido de las Campanadas. Y es que la vallecana volverá a estar, por duodécimo año consecutivo, en la madrileña Puerta del Sol para tomarse las uvas con Alberto Chicote junto a todos los españoles.

Este viernes 26 de diciembre, Cristina Pedroche ha respondido en 'Zapeando' a las dudas de todos sus compañeros sobre el outfit con el que nos sorprenderá en la última noche del año. En los últimos días, la mujer de Dabiz Muñoz se ha hecho viral a raíz de un vídeo compartido en sus redes sociales. En él aparece totalmente desnuda y se pone a romper espejos y hacer trizas algunos de sus vestidos de años anteriores.

Sobre este vídeo viral se pronunció la colaboradora en el programa vespertino de La Sexta: "Si creías que lo habías visto todo… Prepárate. Quería romperlo todo. Pese a tener cierto pudor al principio, acabé disfrutando del proceso. Me liberé y me vi segura". Tras estas palabras, sus compañeros le avasallaron a preguntas.

Cristina Pedroche da nuevos detalles sobre su esperado vestido

Mayka Pixelskaya ha sido la colaboradora que más ha atinado, según la propia Pedroche ha confirmado. Esta, que se la imagina con un "vestido de látex hiperrealista", le ha preguntado: "Independientemente del vestido que luzcas, ¿podría ser este el año que más desnuda te vayas a sentir por dentro?". A lo que la presentadora de las Campanadas ha respondido afirmativamente: "Sí, es el año que más desnuda me voy a sentir porque es como el año en que se cierra todo".

"Se cierra el ciclo de todo lo que he hecho. Es como que ya no lo quiero y rompo con todo, pero en realidad es parte de mi historia. En el vídeo todo son pistas, no voy a decir más", sentencia Cristina Pedroche, emplazando así a la audiencia a ver las Campanadas de Atresmedia el próximo 31 de diciembre.

La colaboradora ha hecho un repaso de algunos de sus vestidos más icónicos. Todos esos modelitos, reconoce, "tienen que ver mucho conmigo, todos". Ante las insistentes preguntas de sus compañeros, ha tenido que recurrir al abanico, "que me entran los calores", ha confesado, visiblemente nerviosa. Nacho García ha sido otro de los que más ha intentado tirarle de la lengua, pero ella se ha mantenido en sus trece.

"En la publicidad se te ve rompiendo huchas. Hablando de hucha, ¿vas a enseñarla? ¿Irás desnuda?", ha querido saber, tirando de ironía, Dani Mateo. Sin embargo, Cristina Pedroche no ha soltado prenda. Eso sí, ha admito que la promoción a la que se ha hecho referencia en el programa, no fue nada fácil para ella, puesto que "lo quería romper todo". "Fue como una liberación", sentencia.