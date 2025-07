'Zapeando' sorprende con el fichaje de este inesperado cantante para reforzar su equipo este verano

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchos espacios televisivos despiden a rostros habituales hasta nuevo aviso. En el caso de 'Zapeando', Dani Mateo ha recibido este mismo miércoles a una nueva incorporación a la mesa del programa, anunciando el fichaje sorpresa de Blas Cantó, que se une al espacio de La Sexta con sección propia.

"Nos visita una persona que lleva tanto tiempo en los escenarios que podría llamarse telón, pero se llama Blas Cantó", ha anunciado el humorista este miércoles antes de dar la bienvenida oficial al antiguo integrante de Auryn en plató. Y es que, el cantante ha llegado con la misión de llenar de música el formato durante los meses de verano.

El representante de España en Eurovisión de 2021 se ha estrenado en 'Zapeando' anunciando el contenido de su nueva sección, que repasará los éxitos musicales del verano de cada año. "¿No os pasa que antes había canciones del verano y ahora lo son todas?", preguntaba Quique Peinado antes de que el intérprete diese comienzo al primer repaso musical de su paso por el programa.

Blas Cantó se estrena como colaborador en 'Zapeando' con nueva sección musical

Blas Cantó en 'Zapeando'

Y el primer tema popular en sonar ha sido 'La Gasolina' de Daddy Yankee. "Ha sido reconocida como una de las mejores canciones de la historia por la revista Rolling Stone ha sido incluida en los fondos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por transformar la cultura y la historia de la música para siempre" , ha explicado Blas Cantó a sus nuevos compañeros.

Ha sido entonces cuando el conductor de 'Zapeando' ha puesto al nuevo fichaje del verano en un aprieto al preguntarle por su anécdota en particular con el reggaetonero puertorriqueño. "¡Qué cabrón!", ha exclamado Blas Cantó antes de remontarse a lo que sucedió durante un viaje al país de Latinoamérica con su pareja.

"Volví del estudio a casa y le dije a mi chico, haciéndome el entendido del reguetón, que había un dúo que no me había dejado grabar porque estaban ocupando mucho tiempo en la sala. Cuando me preguntó quién era, le contesté: Daddy Yankee", rememoraba el nuevo colaborador del espacio de La Sexta entre risas de sus compañeros.

"Como Ortega y Gasset o Ramón y Cajal", ha bromeado Dani Mateo en último lugar para oficializar el estreno del cantante en 'Zapeando'. "Todo el mundo cree que el reguetón es de lo más simple y tiene más influencias que la Generación del 27", añadía el intérprete de 'Él no soy yo' antes de dar por concluida la primera entrega de su sección.