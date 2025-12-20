Cristina Pedroche cierra "un ciclo" en las Campanadas: "Si son mis últimas, quiero despedirme a lo grande"

Por duodécimo año consecutivo, Cristina Pedroche volverá a presentar las Campanadas de Antena 3. El próximo 31 de diciembre, la vallecana estará en la madrileña Puerta del Sol junto a Alberto Chicote para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026.

Como novedad, este año Atresmedia ha decidido hacer una retrasmisión simultánea de las campanadas, emitiéndolas al mismo tiempo en Antena 3, La Sexta y atresplayer. Este viernes, 19 de diciembre, Cristina Pedroche ha dado nuevos detalles sobre su noche más especial en 'Zapeando': "Se cierra un ciclo. Son doce años, doce vestidos, doce campanadas. Se rompe con todo lo pasado y lo que voy a construir es algo distinto".

Lo que no cambia es la expectación que, año tras año, genera su outfit, diseñado por su gran amigo Josie. Sin querer revelar mucha cosa, para que sea sorpresa, la colaboradora ha explicado en el programa de La Sexta que todavía "se está terminando y ya está en Madrid". "Aún faltan cositas. Está en un 80%", ha reconocido. Eso sí, promete sorprendernos y mucho, como ya avisó unos días antes durante su visita a 'El Hormiguero'.

Sus compañeros de 'Zapeando' han intentado tirarle de la lengua, pero ella no soltaba prenda. Por ello, han analizado el vídeo promocional de la presentadora en el que aparece completamente desnuda y rompe un espejo con un bate de beisbol, rodeada de los diferentes vestidos que ha lucido en campanadas anteriores.

Cristina Pedroche advierte que estas podrían ser sus últimas Campanadas

Este año será muy especial, porque son 12 años tomándose las uvas desde la Puerta del Sol. Por eso, Cristina Pedroche tenía claro que quiere "romper con todo". Es más, asegura que estas campanadas serán su "mascletá", pero sin fuegos artificiales. Ha sido entonces cuando ha sorprendido a todos sus compañeros al poner en duda su continuidad como presentadora: "Quiero decir que es mi mascletá porque, por si acaso son mis últimas campanadas, me quiero despedir a lo grande, con todo".

Como veían imposible que Cristina Pedroche soltara prenda de su vestido, el equipo del programa ha optado por recurrir a la Inteligencia Artificial (IA), para crear diferentes looks con las pistas que ella ha ido dando. Entre otros modelitos, se mostró un diseño con bengalas y otro confeccionado con jamón serrano.

A la pregunta de sus compañeros de si se parece el verdadero a alguno de esos ella lo ha negado categóricamente. "Este año la gente tiene ganas de que vaya de comida. Primero la gula del Norte y ahora jamón serrano. No, no se puede comer", ha dejado claro. "Yo digo muchas cosas, lo que pasa es que no las pilláis; luego, viéndolo, decís: 'ah, que sí'", ha sentenciado la presentadora.