Alberto Chicote anuncia el incendio de uno de los restaurantes de su programa de La Sexta y publica esta imagen devastadora

El restaurante ZM Isla del Ciervo de La Manga, uno de los establecimientos que Alberto Chicote ayudó a reformar en su programa de La Sexta 'Servicio Secreto by Chicote', ha resultado calcinado este miércoles 13 de mayo, tras un declarado a primera hora de la mañana. Así lo ha comunicado el propio chef a través de sus redes sociales.

"Esta misma mañana el restaurante ZM ISLA DEL CIERVO, ha salido ardiendo.

Por lo que se no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien, dentro de la desolación que supone ver que tu negocio es pasto de las llamas", ha escrito el cocinero en su perfil de Instagram, junto a una desoladora imagen en la que se ve el local de la localidad murciana calcinado tras el incendio. "Quiero mandarles un abrazo a todo el equipo del ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora", ha concluido su mensaje.

Así ayudó a reformar Chicote y su equipo el restaurante calcinado

Con más de 25 años de trayectoria, el restaurante fue el primer local protagonista del formato presentado por Alberto Chicote. En este espacio, el mediático cocinero se encargaba de detectar deficiencias internas en negocios de hostelería. Durante la grabación del programa, el chef accedió al local junto a un equipo de inspección para analizar el estado de las instalaciones y el funcionamiento del servicio.

En aquel momento, ZM Isla del Ciervo mostraba problemas de higiene y organización, con importantes deficiencias en las zonas de cocina, conservación de alimentos y gestión del establecimiento. Los propietarios del mismo, los hermanos Miguel y Joselito, reconocían en el espacio de La Sexta las dificultades para mantener el control diario.

La intervención de Alberto Chicote y su equipo incluyó una reforma integral del local, así como una reorganización de su funcionamiento. El cambio fue espectacular: Nueva decoración, reorganización del espacio, cocina reluciente con filtros de campana y hasta un rincón con fotos familiares de los propietarios. Ahora, todo eso ha sido pasto de las llamas.