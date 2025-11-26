Un vestido de Cristina Pedroche asombroso para las Campanadas con un objetivo: "Que la gente se atragante con las uvas"

A poco más de un mes para el 31 de diciembre, se han conocido las primeras pinceladas del 'outfit' con el que, a buen seguro, nos volverá a sorprender Cristina Pedroche. La presentadora estará un año más en la madrileña Puerta del Sol para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 junto a Alberto Chicote para Atresmedia.

Al igual que ocurre con las novias, el vestido de Cristina Pedroche es el secreto mejor guardado de la última noche del año. Lo que sí que se sabe es que ha vuelto a confiar en su amigo Josie para volver a dar 'la campanada' y ser de lo que más se hable cada 1 de enero. Aunque ha salido a la luz una colaboración entre la vallecana y uno de los productos más típicos de la gastronomía española, La Gula del Norte.

Según ha explicado Diego Villabona, director de comunicación de Angulas Aguinaga, "es un icono de estas fechas, y por disparatado que parezca, esta unión tiene todo el sentido del mundo". Por el momento se desconoce cómo será el vestido, pero sí esta idea de involucrar este producto tan típico de las navidades no le ha parecido descabellada a Josie, el estilista.

Josie genera expectación con lo que dice del vestido de Cristina Pedroche

Ante los micrófonos de Europa Press, el diseñador aseguró que este año iba a sorprender mucho más que otros. "Imagínate el agobio que tengo", bromeó, aunque sin querer desvelar el concepto del diseño ni el mensaje que pretende trasmitir. "Me ha costado este año mucho, ya lo contará ella", reconocía Josie, aunque admitía: "Yo estoy contento".

Esta será la doceava vez que Cristina Pedroche se coma las uvas desde la Puerta del Sol. Algo que a Josie le llena de orgullo: "Para nosotros es super importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años… Es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro".

Por eso, afirma que "este año es el año que necesitábamos hacer este look y aquí está. O sea es una necesidad de ella y de todo el equipo". Respecto a la viralización que tiene el 'outfit' cada Nochevieja, el estilista quiere que la reacción del público sea inmediata: "El día siguiente no, que sea inmediatamente. O sea, que la gente se atragante con la última uva y todo el mundo tuiteando".

Además, este año será especial. Y es que, por primera vez, Atresmedia retrasmitirá las Campanadas de forma simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer, en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid. Allí estarán Cristina Pedroche y Alberto Chicote, quienes ya son expertos en esto de 'dar la campanada'. Frente a ellos, Andeu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados de comerse las uvas en TVE, mientras que Mediaset ha escogido a Sandra Barneda y Xuso Jones para que hagan lo propio desde Formigal.