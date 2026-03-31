Confirmado por Atresmedia: Alberto Chicote espiará a restaurantes en quiebra en su nuevo programa

En las últimas semanas, La Sexta ha emitido unas enigmáticas promos protagonizadas por Alberto Chicote. Hasta ahora, la cadena no daba más pistas sobre qué formato del cocinero va a emitir próximamente. Sin embargo, Atresmedia ya ha hecho oficial que se trata de 'Servicio secreto by Chicote'.

En este nuevo programa, Alberto Chicote tiene una nueva misión secreta e inédita. Y es que en esta adaptación del exitoso 'Gordon Ramsay’s Secret Service' de FOX, el chef se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

De nuevo, Atresmedia y Warner ITVP España se unen tras 'Pesadilla en la cocina' para producir este nuevo formato con el que Alberto Chicote sigue ampliando su trayectoria en el grupo tras haberse puesto al frente de numerosos espacios como 'Batalla de restaurantes', '¿Te lo vas a comer?', 'Fuera del mapa', entre otros.

'Servicio secreto by Chicote' será así una de las grandes bazas de La Sexta para este segundo trimestre del año junto a 'Cara al show' con Marc Giró y 'La noche de Aimar' con Aimar Bretos. También llegará más adelante Mamen Mendizábal con una nueva temporada de 'Anatomía de'.

Alberto Chicote, espía infiltrado en su nuevo programa en La Sexta

Cartel oficial de 'Servicio secreto by Chicote'

'Servicio secreto by Chicote' llevará a Alberto Chicote a enfrentarse al desafío más exigente de su trayectoria en televisión y a desplegar una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este ‘topo’, Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

De bares de barrio a restaurantes consolidados

Para cumplir su misión, Alberto Chicote recorrerá distintos puntos del país para intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Cada caso presenta un desafío único, pero todos comparten un denominador común: la urgencia, porque en 'Servicio secreto by Chicote', cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.