Pablo Motos destripa una pista clave del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: "La hemos cazado"

Como cada año por estas fechas, Pablo Motos ha recibido este miércoles 17 de diciembre en 'El Hormiguero' la visita de Cristina Pedroche. A quince días para las Campanadas, un año más, el vestido que lucirá en la Puerta del Sol es el secreto mejor guardado. Y, pese a que el presentador ha intentado tirarla de la lengua, ella no ha soltado prenda.

Cristina Pedroche volverá a estar acompañada por Alberto Chicote. Como novedad, Atresmedia emitirá las tradicionales campanadas de forma simultánea en Antena 3, La Sexta y Atresplayer. Una estrategia que en los últimos años han llevado a cabo RTVE y Mediaset. Los presentadores esperar volver a recuperar el liderazgo que la cadena pública les arrebató el año pasado gracias a David Broncano y Lalachus.

Este miércoles, la vallecana ha acudido como es tradición a 'El Hormiguero' para dar algunas pistas sobre su esperado outfit que lucirá la noche del 31 de diciembre y que cada año causa mucha expectación. Parece ser, aunque como ha dicho ella "todos son pistas", que podría asemejarse al look que ha llevado en el programa de Antena 3: jersey gris y falda negra que recogida que dejaba ver otra blanca debajo.

Cristina Pedroche da algunas pistas sobre su vestido de las Campanadas

"Una vez vengo a 'El Hormiguero', se destapa. Ya empiezo la promoción, a contar cosas e intentar despistar", confesaba la colaboradora de 'Zapeando'. Y es que Pablo Motos, Trancas y Barrancas la sometieron a un interrogatorio sobre el vestido que, un año más, lo ha diseñado Josie.

"Lo bueno de este año es que vas a pasar menos frío que otros, ¿a que sí?", quisieron saber las famosas hormigas. "No tiene por qué", respondió la invitada. Aunque Cristina Pedroche sí reconocía que "es el año que más me ha costado". Según ha contado, "Josie tiene millones de ideas. Pero tenía claro qué tenía que hacer este año. Me lo dijo desde febrero, pero yo no estaba preparada para esto".

"Me dijo que diera a luz tranquilamente en julio y en agosto volvió otra vez a la guerra", aseguró Cristina Pedroche. "Tienes que hacerlo, cierras un ciclo. Nunca se sabe si vas a volver a dar las Campanadas", le dijo el diseñador. Unas palabras que calaron en ella, y decidió aceptar la arriesgada oferta: "Me ha costado mucho tomar la decisión, pero voy p'alante. Habrá gente que se lo espere y gente que no, pero van a decir: 'Dios, ¿cómo ha podido hacerlo?'".

Las pistas del vestido de las duodécimas campanadas de @CristiPedroche #PedrocheEH pic.twitter.com/FV3onwXG3c — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 17, 2025

La pregunta de Pablo Motos que puso contra las cuerdas a la presentadora

Sin querer dar demasiadas pistas, la presentadora aseguraba que este año "romperá con todo". "Se cierra un ciclo. Son doce años, doce vestidos, doce campanadas, doce uvas… Se rompe con lo pasado y lo que voy a construir es una cosa distinta", explicó. A la pregunta de si se parece a alguno de los outfits de años anteriores, respondió que "sí y no". También reveló que puede sufrir una "transformación" en mitad de la retransmisión: "La gente cuando lo vea va a decir: 'Está loca, cómo se ha atrevido a hacer esto'".

En ese momento, Pablo Motos le formuló una pregunta que respondería a una de las pistas claves del modelito: "¿El vestido se puede guardar en el armario y aguanta un año?" o, por el contrario, se "puede degradar como las lechugas". Una cuestión que puso contra las cuerdas a Cristina Pedroche, que se limitó a decir, con una risa nerviosa: "Prefiero no contestar". Aunque finalmente reconoció que "no aguanta un año porque es el cierre del ciclo, no hay más después". "La hemos cazado", sentenció, orgulloso, el presentador.