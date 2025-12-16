Malú lanza este dardo sin nombrar a Albert Rivera sobre su "adiós a tiempo" desde 'El Hormiguero'

Este lunes, 15 de diciembre, Pablo Motos ha recibido en 'El Hormiguero' la visita de Malú. La cantante ha regresado al programa de Antena 3 para hablar de sus futuros proyectos y, de paso, para presentar su nuevo single, 'El intento', el segundo adelanto del que será su próximo trabajo discográfico.

Entre otras cosas, Malú contó al presentador cómo surgió su colaboración con Pablo Alborán: "Viene de hace tiempo, fue de una serie de conversaciones entre amigos que hemos ido teniendo. Nos fuimos contando nuestras cosas y unos días después me llegó con el tema. Pablo tiene un don para traducir las emociones en canciones, convirtió una noche de desahogo en belleza, en arte".

La artista también se sinceró sobre sus relaciones amorosas, la más sonada la que tuvo con Albert Rivera, padre de su hija Lucía. Precisamente una reflexión que hizo en 'El Hormiguero' fue interpretado para muchos como un dardo hacia el expolítico: "Muchas veces nos pasa que conocemos a alguien, y no tiene que ser en el amor, puede pasar también en las relaciones entre amigos, y con el tiempo vas conociendo a otra. Eso genera dudas, miedo".

"Es una situación compleja, de la que sabes que tienes que salir pero tienes miedo de hacerlo y tienes la opción de rendirte o de echarle valor", añadió. Ante esto, Motos le preguntó: "Qué crees que es más difícil, ¿seguir luchando por la relación o saber decir adiós?". A lo que ella respondió, con sinceridad: "Creo que es más difícil decir adiós a tiempo".

Malú reconoce que la terapia le ha ayudado mucho

"La tendencia que tenemos es intentar luchar y volver a ese momento, al que todo era diferente o por lo que todo empezó. El saber cuando hay que salir de ahí opino que es de lo más complicado que hay, no solo en el amor, sino en todas las relaciones humanas. Estamos continuamente peleando contra nuestra intuición, que en realidad es un absurdo", explicaba Malú.

"El cuerpo habla, otra cosa es que no le quieras escuchar", opinó el presentador. Algo con lo que su invitada estaba de acuerdo: "No le escuchamos. ¿No te ha pasado a veces que estamos peleando en nuestra intuición? Con esa sensación de 'hay una parte de mí que sabe que no, pero es como un constante sí'. Es absurdo porque tenemos la respuesta en nosotros mismos habitualmente".

"En mi caso, cuanto mejor me iba yendo, menos creía yo que me lo mereciera. Era un síndrome del impostor y tenía continuamente la sensación de que estaba fingiendo y engañando al público, me daba pavor que descubrieran la verdad, que me desenmascararan. Es horrible luchar contra ello", explicó Malú a Pablo Motos.

En este sentido, la coach de 'La Voz' reconoce que la terapia le ha ayudado mucho. "Menos mal que ahora, después de mucho trabajo, creo en mí, siento que lo que estoy haciendo está bien y me he quitado muchísima presión, muchísimas capas que me cubrían y no me dejaban ser yo misma", sentenció la artista.