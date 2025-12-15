Pablo Motos logra un invitado que nunca antes ha acudido a 'El Hormiguero' para su última semana del año frente a Broncano

Son pocos los rostros del mundo del espectáculo que tienen como tarea pendiente visitar el plató de 'El Hormiguero'. Desde políticos, deportistas de todas las ramas, cantantes y autores, todos han pasado por la mesa de Pablo Motos a lo largo de sus 20 temporadas en Antena 3. Sin embargo, el presentador se ha reservado un rostro inédito en el programa como gran baza para su última semana del 2025.

Como suele ser costumbre, 'El Hormiguero' se despide de sus espectadores días antes de Nochebuena para disfrutar de un merecido descanso hasta nuevo aviso en enero. En este caso, Motos y su equipo encararán su última semana de emisiones desde el lunes 15 al jueves 18 de diciembre, y como cada año, han recurrido a rostros propios de esta época como Cristina Pedroche.

Pablo Motos recibirá por primera vez a Abraham Mateo en 'El Hormiguero'

Mientras que la presentadora hará su parada habitual en el espacio de Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su vestido de las Campanadas 2025 el próximo miércoles, el presentador recibirá por primera vez a Abraham Mateo en el espacio de Antena 3 este martes 16 de diciembre. Una visita que se producirá apenas 24 horas después de la gala final de 'OT 2025'.

Una vez coronado el ganador de la presente edición del talent de Prime Video, Abraham Mateo quedará liberado de sus funciones como jurado, puesto que ha ocupado desde mediados de septiembre cuando se estrenó la nueva edición del concurso. Sin embargo, no empleará su primera visita a 'El Hormiguero' en repasar su experiencia en el programa de Gestmusic, sino que acudirá para celebrar sus 20 años de carrera.

Así, el gaditano repasará junto a Pablo Motos su trayectoria repleta de éxitos que comenzó sobre el escenario de 'Menuda noche' junto a Juan y Medio y se ha extendido durante dos décadas. A su vez, el intérprete celebrará junto al presentador el éxito mundial de su canción 'Quiero decirte', que lanzó junto a Ana Mena en 2022 pero que ha experimentado un importante resurgir en popularidad a finales de este año.

A raíz del cameo de ambos artistas en la película 'Culpa nuestra', donde aparecen interpretando el tema en directo durante una fiesta, 'Quiero decirte' ha ido escalando puestos sin parar hasta mantenerse en las listas de éxitos durante semanas. Un renacer mediático que les llevó a interpretar la canción en el escenario de 'Operación Triunfo' durante la presente edición.

Cabe destacar que, pese a que Abraham Mateo nunca ha visitado el espacio de Pablo Motos durante ninguna etapa de su carrera, si acudió a la versión mexicana de 'El Hormiguero' en 2015. Durante su expansión por Latinoamérica con su disco 'Who I AM', el intérprete hizo parada en el espacio conducido por Mauricio Mancera.