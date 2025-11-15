Malú, rota en llanto, incapaz de continuar en 'La Voz' por el incidente de una concursante del programa

Este viernes, 14 de noviembre, Antena 3 volvió a emitir una nueva entrega de 'La Voz', en la que vimos a una Malú como nunca antes la habíamos visto. El programa emitió su segunda noche de asaltos. Uno de los momentazos de la noche lo protagonizó Aroa Salaño.

A sus 18 años, ya es una vieja conocida del programa, ya que ya participó hace tres en 'La Voz Kids'. En aquel entonces, conquistó a Pablo López, aunque acabó incorporándose al equipo de David Bisbal. Sin embargo, en esta ocasión, forma parte del equipo de López. Ya durante los ensayos, la joven mostró sus inseguridades: "Me pueden los nervios, pero ver que Pablo López sigue confiando en mí para estar en su equipo es un sueño que no pude cumplir en 'La Voz Kids'".

Por ello, su coach le recomendó que mantuviese su esencia y que fuera ella misma. De esta forma, Aroa salió al escenario dispuesta a cantar 'Dragón' de Lola Índigo. Pero los nervios la acabaron traicionando y se olvidó la letra del tema, por lo que no dudó en disculparse ante el público: "Perdón, perdón". Finalmente, con el apoyo del malagueño y del resto de coaches, consiguió seguir adelante y finalizar su actuación.

Las lágrimas de Malú tras el fallo de Aroa

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la que iba a acabar a lágrima viva era Malú, quien se puso en la piel de la joven. "Tienes 18 años y estar aquí es muy fuerte. Lo más bello que ha pasado aquí en mucho tiempo ha sido esto", le dijo la cantante, empatizando con ella. Y es que, según le recordó, lo que importa es "cuando nos levantamos y no cuando nos caemos. Todo el mundo nos caemos, pero lo más difícil del mundo es saber levantarse y seguir adelante".

Tras estas bonitas palabras de Malú, fue Pablo López el que tomó la palabra para brindarle todo su apoyo: "Esto que acaba de pasar es muy importante. Estamos tan carentes de emoción que tú eres una esperanza". Por todo ello, decidió darle una oportunidad y pasar a la joven a la siguiente fase directamente.