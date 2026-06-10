Atresmedia presenta al potente elenco de jueces de 'La Voz 13', con un histórico del formato de vuelta 10 años después y un debut

La nueva edición de 'La Voz', que dará comienzo a sus grabaciones muy pronto, ha presentado a su renovado elenco de coaches; en el que repiten dos nombres respecto a la temporada anterior y que acogerá dos incorporaciones: una procedente directamente de la versión 'Kids' y otra que implica la vuelta de todo un precursor.

Con Eva González al frente, 'La Voz', que cumplirá trece temporadas si contamos las emitidas en Telecinco y ocho si nos circunscribimos a la etapa en la cadena de Atresmedia, ha desvelado que los cuatro artistas estelares del panorama nacional e internacional que serán responsables de hacer girar sus sillas y de reclutar a los próximos participantes son Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López.

El 50% de ese elenco de jueces (Mika y Pablo) se mantiene en sus puestos respecto a la edición emitida en el último trimestre del 2025. El resto del equipo supone una novedad. En el caso de Lola Índigo, consolidada como una de las artistas más influyentes y exitosas de la música española actual gracias a una propuesta única que integra música y danza, se trata de su salto de la versión 'Kids' a la de adultos.

Por otro lado, el fichaje de Melendi significa su retorno a 'La Voz' diez años después. El cantante y compositor, uno de los rostros más populares en España y Latinoamérica, completará el plantel que juzgará la mejor voz. Aunque en el año 2024 fue coach de 'La Voz Kids 9', el asturiano no ejercía esta función con los adultos desde 'La Voz 4', emitida en el año 2016 en Telecinco.

Ya podemos hacerlo oficial 😎 @mikasounds, Lola Índigo, @MelendiOficial y @PabloLopezMusic serán los coaches de la próxima edición de @LaVozAntena3



▶️@antena3com arranca muy pronto las grabaciones de la nueva edición del formato presentado por @evagonzalezf pic.twitter.com/swQTRDMiSh — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 10, 2026

El talent show de Antena 3 regresará un año más como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición (2025), el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de un millón de espectadores. Consiguió congregar cada semana a más de 3,4 millones de espectadores únicos. Un auténtico éxito que demuestra la todavía fortaleza del formato.

Además, 'La Voz' triunfa especialmente entre los más jóvenes. En su anterior temporada, el programa elevó sus datos entre el público de 13 a 24 años, promediando un 15,7% de cuota de pantalla en este target.