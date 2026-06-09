La nueva serie de Eva Martín tras 'La Promesa', con un actor de 'Sueños de Libertad', tiene fecha de estreno en Atresmedia

'Ágata y Lola', nueva serie procedimental policiaca de Atresmedia, que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes, encarnadas por las actrices Eva Martín y Mireia Oriol, ya tiene fecha de estreno oficial. Será el próximo domingo 12 de julio. Eso sí, solo estará disponible para los usuarios premium de la plataforma Atresplayer. Más tarde, tendrá una segunda vida en abierto en el prime time de Antena 3. Para ello habrá que esperar.

En el caso de Eva Martín, se trata de su primer gran proyecto tras dejar 'La Promesa' en RTVE hace más de un año. Con él, afronta un giro de 180 grados en su carrera, pasando de interpretar a la villana de la marquesa a dar vida a una policía rebelde pero aguda. La actriz gerundense encabezará el elenco artístico principal de esta ficción junto a Mireia Oriol ('Soy Nevenka', 'Alma').

Ambas intérpretes se meterán en la piel de dos inspectoras de policía con caracteres diametralmente opuestos. Eva encarnará el personaje de Lola, una agente extrovertida, impulsiva e irreverente que se sale de la norma. Por su lado, Oriol será Ágata, una policía documentalista, muy meticulosa, con espectro autista.

El reparto de 'Ágata y Lola' lo completan otros nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz. Producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo, contará además con colaboraciones episódicas de reconocidos actores y actrices como Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

Como apuntamos, es una serie procedimental, con tintes parecidos a 'Perdiendo el Juicio', en la que cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que se va forjando entre los personajes protagonistas. Consta de 8 capítulos de 50 minutos de metraje y está ambientada íntegramente en Galicia, concretamente en tierras de Vigo.

Sinopsis de 'Ágata y Lola'

Ágata (Mireia Oriol) destacará por su gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola (Eva Martín) aportará la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas. A pesar de sus grandes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forman un tándem perfecto.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de desentrañar los casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales. Finalmente, terminan convirtiéndose en amigas inseparables.