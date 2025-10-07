Atresmedia cierra el fichaje de Eva Martín ('La Promesa') con esta serie que supondrá un giro radical de registro

Atresmedia prepara para su plataforma Atresplayer 'Ágata y Lola', una serie policiaca que el grupo empresarial producirá en colaboración con Portocabo, factoría audiovisual responsable de ficciones como 'Honor', 'Rapa' o 'Weiss y Morales'. Y para su reparto principal ha fichado a Eva Martín según adelanta Bluper. Será su primer gran proyecto tras su sonada salida de 'La Promesa' en TVE.

Así, la actriz catalana, que dejó la serie vespertina de La 1 tras más de 500 capítulos y dos años y medio de rodaje, siendo una dura pérdida para la producción de época, afronta un giro de 180 grados en su carrera; pasando de interpretar a la villana de la marquesa a dar vida a una policía rebelde. Papel que implicará un cambio radical de registro y en el que pondrá a prueba su versatilidad más que acreditada.

Como decimos, Eva Martín encabezará el elenco artístico principal de 'Ágata y Lola' junto a Mireia Oriol. Ambas actrices se meterán en la piel de dos inspectoras de policía con caracteres diametralmente opuestos. Eva encarnará el personaje de Lola, una agente extrovertida, impulsiva e irreverente que se sale de la norma. Por su lado, Oriol será Ágata, una policía documentalista, muy meticulosa, con espectro autista.

Sinopsis: Ágata destacará por su gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola aportará la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas. A pesar de sus grandes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales. Así será 'Ágata y Lola', nueva apuesta de ficción de Atresmedia para su plataforma y, previsiblemente, para una segunda vida en Antena 3 a posteriori.

Esta serie no se limitará al suspense policial, sino que explorará la vida personal de sus protagonistas (Eva Martín y Mireia Oriol) y el modo en que sus diferencias se convierten en fortalezas. De este modo, Atresmedia pretende renovar el género con un producto que unirá intriga, humanidad y diversidad.

Se tratará de una serie procedimental, con tintes de 'Perdiendo el juicio', que constará de 8 capítulos y que estará ambientada en Galicia, concretamente en tierras de Vigo. El rodaje arrancará en las próximas semanas y formará parte de la ambiciosa batería de proyectos que va a desarrollar Atresplayer para 2026, que se dieron a conocer en el marco del Festival de San Sebastián y que puedes consultar en este artículo.