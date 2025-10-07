Actualidad

Atresmedia cierra el fichaje de Eva Martín ('La Promesa') con esta serie que supondrá un giro radical de registro

por Pedro Jiménez

Eva Martín ya tiene su primer gran proyecto de ficción tras su salida de 'La Promesa': una serie policiaca para Atresmedia

La actriz Eva Martín salta a Atresmedia
La actriz Eva Martín salta a Atresmedia | Mediaset

Atresmedia prepara para su plataforma Atresplayer 'Ágata y Lola', una serie policiaca que el grupo empresarial producirá en colaboración con Portocabo, factoría audiovisual responsable de ficciones como 'Honor', 'Rapa' o 'Weiss y Morales'. Y para su reparto principal ha fichado a Eva Martín según adelanta Bluper. Será su primer gran proyecto tras su sonada salida de 'La Promesa' en TVE.

Así, la actriz catalana, que dejó la serie vespertina de La 1 tras más de 500 capítulos y dos años y medio de rodaje, siendo una dura pérdida para la producción de época, afronta un giro de 180 grados en su carrera; pasando de interpretar a la villana de la marquesa a dar vida a una policía rebelde. Papel que implicará un cambio radical de registro y en el que pondrá a prueba su versatilidad más que acreditada.

Como decimos, Eva Martín encabezará el elenco artístico principal de 'Ágata y Lola' junto a Mireia Oriol. Ambas actrices se meterán en la piel de dos inspectoras de policía con caracteres diametralmente opuestos. Eva encarnará el personaje de Lola, una agente extrovertida, impulsiva e irreverente que se sale de la norma. Por su lado, Oriol será Ágata, una policía documentalista, muy meticulosa, con espectro autista.

Sinopsis: Ágata destacará por su gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola aportará la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas. A pesar de sus grandes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales. Así será 'Ágata y Lola', nueva apuesta de ficción de Atresmedia para su plataforma y, previsiblemente, para una segunda vida en Antena 3 a posteriori.

Esta serie no se limitará al suspense policial, sino que explorará la vida personal de sus protagonistas (Eva Martín y Mireia Oriol) y el modo en que sus diferencias se convierten en fortalezas. De este modo, Atresmedia pretende renovar el género con un producto que unirá intriga, humanidad y diversidad.

Se tratará de una serie procedimental, con tintes de 'Perdiendo el juicio', que constará de 8 capítulos y que estará ambientada en Galicia, concretamente en tierras de Vigo. El rodaje arrancará en las próximas semanas y formará parte de la ambiciosa batería de proyectos que va a desarrollar Atresplayer para 2026, que se dieron a conocer en el marco del Festival de San Sebastián y que puedes consultar en este artículo.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.

Archivado en

· ·

Más Información

Reparto de 'La Promesa'

Adiós a 'La Promesa': Se anuncia una sorprendente despedida en la serie de La 1 de TVE y el motivo

Pedro Jiménez
'La Promesa', avance del capítulo del martes 7 de octubre

'La Promesa', avance del capítulo del martes 7 de octubre: La caída de Petra y el regreso que sacude la serie

Pedro Jiménez

Últimas noticias