Eva Martín, la marquesa de 'La Promesa', revela por primera vez el motivo de su despedida de la serie

La marcha de Eva Martín de 'La Promesa' fue muy controvertida al igual que la de Ana Garcés (Jana). Ambas fueron dos pilares fundamentales de la serie de TVE al tratarse de las principales protagonistas de la trama. Por eso, sus salidas se convirtieron en una dura pérdida para su eje argumental. Y la actriz que interpretaba a Cruz, la marquesa de Luján, ha explicado -seis meses después- qué motivó verdaderamente su adiós para dar carpetazo a las especulaciones de los espectadores.

Detrás de su retirada hay una decisión personal como así ha confirmado ella misma en una reciente entrevista a la periodista costarricense Glenda Umaña, expresentadora de la CNN. Y es que, como 'La Promesa' ha traspasado fronteras, no es de extrañar que la salida de Eva se haya sentido también fuera de nuestro país.

Por eso, Umaña ha querido charlar con la intérprete y hablar fundamentalmente de las razones de ese adiós, dejando claro que fue algo que ella pidió y también que, aunque su personaje no está cerrado y podría volver por guion, descarta una reincorporación: "En principio, esta etapa está concluida para mí, pero no se sabe". Recordemos que la despedida de Cruz fue justificada con su ingreso en prisión, acusada de matar a Jana falsamente, pues la verdadera asesina fue Leocadia como así se descifró recientemente.

Cruz, esposada en 'La Promesa'

Respecto a su decisión de poner fin a su trayectoria en 'La Promesa', Eva Martín declara que "hubiera seguido porque estaba muy feliz haciéndolo". Sin embargo, el ritmo de rodaje tan frenético y sacrificado que exige una serie diaria era incompatible con su vida personal, y la conciliación resultaba casi imposible. "Después de dos años y medio sin parar, necesitas descansar y dejar de estudiar para atender tu vida personal y también la familiar", admite Eva Martín.

Además, Eva Martín, en contra de estancarse en un proyecto, defiende su premisa de "hacer diferentes personajes" a fin de un óptimo desarrollo profesional. "Suele suceder que salen unos personajes y entran otros nuevos", remata la actriz, que reconoce, eso sí, que "me costó despedirme de todo el equipo".