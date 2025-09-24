'La Promesa' se enfrenta a despedidas y a la entrada de nuevos personajes ante su fin de temporada en TVE

Hace unos días, en la presentación de temporada 2025/2026 de RTVE, la actriz María Castro, que encarna el personaje de Pía Adarre, advirtió con importantes cambios en 'La Promesa' de cara a las próximas semanas. Precisamente cuando la cuarta temporada encara su recta final, pues, a falta de 59 capítulos, se prevé que finalice a finales de año.

"Yo, por mirar al futuro, he de decir que la muerte de Jana es importante, pero lo que se va a venir con la señora Petra Arcos y con María Fernández… ojo", cebó seriamente Castro. Hasta ahí pudo leer la intérprete gallega, pero con las actuales emisiones se entienden mejor sus crípticas palabras. Y es que Petra se encuentra gravemente enferma y María se ha convertido en su confidente. ¿Qué pasará con esta trama? Lo iremos descubriendo en las sucesivas entregas.

"La maquina no para, las ideas no se terminan. Vienen cosas muy potentes", avisó, entretanto, Guillermo Serrano, el actor que interpreta a Lorenzo, con el que Ángela se va a ver obligada a contraer matrimonio. "Va a haber muchísimos cambios", añadió en la misma dirección Andrea del Río (Teresa) frente a las preguntas de las periodistas de TVE.

Acto seguido, María Castro dio un paso más y soltó una verdadera bomba que, sin duda, promete grandes giros en 'La Promesa': "Hay personajes que se van y otros guais que entrarán". Evidentemente, no ofreció nombres, pero ya sabemos que una de esas marchas era la de Catalina. La actriz Carmen Asecas ya se ha despedido de la ficción de TVE. ¿Pero cuáles serán los siguientes en seguir sus pasos y a qué personajes nuevos se refiere María?

Todo esto lo iremos viendo en lo que resta de la cuarta temporada que, como antes indicábamos, encara su recta final. Haciendo cálculos, concluirá en Navidades. Sin embargo, que no cunda la preocupación entre los fans de 'La Promesa' porque la quinta temporada está garantizada, con una previsión de 250 episodios más según avanzó recientemente el portal El Independiente. La cifra de episodios total estaría pendiente de aprobación definitiva aún en la corporación, pero esa sería la idea inicial.

De confirmarse, la ficción protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho, Isabel Serrano o María Castro entre otros, tendrá continuidad hasta finales de 2026 o principios de 2027. ¿Con qué nos sorprenderá su creador Josep Cister?