Avance de 'La Promesa' del próximo capítulo: Una marcha y la antesala de una muerte

La ausencia de Catalina pesa en la familia Luján y su sombra se cierne sobre La Promesa. Martina revela que el barón de Valladares ha influido directamente en su marcha tras tener una conversación con él. Algo que solivianta a Leocadia, inquieta con que se acabe descubriendo que ella está detrás de todo.

Mientras tanto, Alonso y Adriano se desesperan sin noticias de la muchacha. Manuel se esfuerza por mantener la calma, pero, incluso en el taller, su mente divaga, atrapada entre dudas sobre quién es realmente Enora y el drama familiar que se está viviendo otra vez.

Por su lado, Ángela necesita evitar la boda con Lorenzo a toda cosa y busca apoyo en un aliado inesperado, Samuel. Aunque él le pide fe y diálogo, ella solo encuentra rabia. Entretanto, en un encuentro tenso con Lorenzo, ella le lanza una dura verdad que resucita viejos fantasmas. La joven pone en su sitio al capitán.

Cristóbal impone mano dura en la zona de servicio, aplicando un sistema de faltas y sembrando el terror con serias amenazas de despido. Y Ricardo y Candela son las primeras víctimas de esta tiranía sin control del impenitente mayordomo.

En paralelo, Petra, debilitada por el dolor, es finalmente examinada por el doctor Salazar, quien concluye también que sufre tortícolis. Así, decide subirle la medicación y le recomienda descanso. Su salud se está deteriorando a pasos agigantados.

Leocadia, cada vez más acorralada por Lorenzo, intenta hacerla entrar en razón para que contraiga matrimonio con el capitán de La Mata. Además, sospecha de que su hija ya ha empezado a trazar su huida de La Promesa con Curro, al que ella llama el bastardo con desdén.

Avance del capítulo 685 de 'La Promesa' - Lunes 29 de septiembre

Las aguas parecen volver a su cauce tras la marcha de Catalina, pero una comunicación del barón de Valladares despeja todas las incógnitas sobre su repentina y desconcertante desaparición.

Manuel sigue sin saber de qué pie cojea Enora; el heredero del marquesado sigue insistiendo en su necesidad de cerciorarse de que la chica es de fiar. De momento, todo son sospechas y desconfianza.

De quien no se fía nadie es de Petra y su creciente malestar. Los síntomas se están acentuando. ¿Y si en lugar de tortícolis tiene el tétanos tras la herida que se hizo en el accidente de los jardines? Es una hipótesis muy probable. Entretanto, ya son varios compañeros los que descubren que el ama de llaves ni siquiera prueba bocado. Y algunos creen que es "la antesala de la muerte". ¿Estarán en lo cierto?

Quien se ha equivocado es Cristóbal y el marqués se reúne con el mayordomo para exigirle que rectifique en una de sus decisiones más dolorosas: la despedida obligada de Pía. Dolor es lo que siente Curro por el futuro de Ángela; el muchacho se ve forzado a arrastrarse ante Lorenzo como nunca antes y propone marcharse de La Promesa a cambio de que no contraiga matrimonio con la joven. Su proposición es atendida por el militar y Curro tiene que hacer las maletas.

Ángela, por su parte, se queda totalmente abrumada tras la reveladora conversación con su madre Leocadia, que ha descubierto su plan de fuga de La Promesa. ¿Qué opciones tiene ahora?