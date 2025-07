David Bisbal se quiebra y no puede seguir en 'La Voz Kids' por el homenaje ante su despedida tras 10 años

Antena 3 celebró este sábado la gran final de 'La Voz Kids 2025', que acabó coronando a Lucas Paulano, del equipo de Manuel Turizo como el ganador más pequeño de la historia del formato con tan solo ocho años. Pero al tratarse de la décima edición, la cadena y la productora quisieron homenajear al coach más emblemático: David Bisbal.

Y es que el almeriense se ha mantenido en todas las ediciones de 'La Voz Kids' primero en Telecinco y posteriormente en Antena 3. No obstante, David Bisbal no estará en la próxima edición que ya graba Antena 3 y en la que los coaches serán Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco.

Quizás por ello, la organización de 'La Voz Kids' quiso rendirle un emotivo homenaje a David Bisbal en la final de este sábado que dejó al almeriense roto en lágrimas. Y es que sobre el escenario aparecieron todos los finalistas de su equipo de todas las ediciones del formato para cantar una de sus canciones más reconocidas, 'Dígale'.

Una sorpresa que llevó a que David Bisbal no pudiera contener las lágrimas y la emoción. Pero no solo él, también Lola Índigo, Edurne y Manuel Turizo se emocionaron con este homenaje a su compañero que dice adiós a 'La Voz Kids' por ahora tras diez ediciones.

Una vez los finalistas del equipo Bisbal de todas las ediciones concluyeron su actuación, el almeriense no dudó en levantarse de su sillón y correr a abrazar a todos y cada uno de ellos para agradecerles el gesto tan bonito que habían tenido. "Ha sido y es un privilegio estar aquí. Estos diez años han sido una de las experiencias más bonitas de mi carrera", confesaba con la voz quebrada y casi sin poder hablar.

"Qué privilegio poder estar en primera línea y conocer antes que nadie el talento de nuestro país. Sois un orgullo para mí, y es brutal veros con vuestra música", les decía David Bisbal a sus talents mirándoles a los ojos. "Yo empecé en un concurso de televisión, pero donde me he quedado viendo el talento y el sueño que yo tuve es aquí", añadió con total sinceridad. "Esto es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera", terminaba diciendo.