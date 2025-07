Lucas Paulano, del equipo de Manuel Turizo se corona como el ganador más pequeño de 'La Voz Kids 2025'

Tras ofrecer su semifinal este viernes aprovechando el hueco que dejaba 'Tu cara me suena', 'La Voz Kids 2025' ha ofrecido este sábado su gran final en Antena 3. Tras una emocionante gala, Lucas, del equipo de Manuel Turizo se ha alzado como ganador de la décima edición del talent tomando el relevo de Alira Moya.

Solo ocho talents lograron alcanzar la final, dos por cada coach: Emilio y Miguel del equipo de David Bisbal; Manuel e Isabel por parte del equipo de Edurne; David y Lucía del equipo de Lola Índigo; y Lucas y Geraldine del equipo de Manuel Turizo.

Aunque los cuatro coaches llegaban con dos finalistas solo uno de ellos podría luchar por la victoria en esta gran final de 'La Voz Kids 2025'. Así, Bisbal, Edurne, Lola Índigo y Manuel Turizo tenían que tomar una última decisión: cuál de sus talent seguía el camino al triunfo y quién se quedaba fuera.

Para comenzar la noche, Malú, una de las coaches más queridas del programa se subía al escenario junto a los ocho finalistas para arrancar la gran final. Además sorprendía a los coaches con un emotivo homenaje al camino que han recorrido durante este aniversario.

Tras las actuaciones individuales, los asesores de los coaches de 'La Voz Kids 2025 cantaban con sus talents. Así, Kapó cantaba "Uwaie" con los finalistas de Manuel Turizo mientras que Nil Moliner interpretaba "Dos primaveras" con los talent de Bisbal. Lola Índigo contaba con RVFV para interpretar "Rueda" con sus dos talents. Y Natalia Lacunza acompañaba a los dos finalistas del equipo Edurne con "I don’t know you".

Tras todas las actuaciones llegaba el momento de conocer quién sería el finalista de cada coach y escucharles sobre el escenario. Edurne se decantaba por Manuel y ambos emocionaban con su versión de "I Will Always Love You". También conseguían poner los pelos de punta Lola Índigo y su finalista Lucía al cantar "Dragón". Mientras que David Bisbal escogía a Miguel y ambos cantaban "Y ya te quería". Por último, Manuel Turizo se quedaba con Lucas e interpretaban juntos "Quiéreme mientras se pueda".

Lucas, del equipo de Manuel Turizo, ganador de 'La Voz Kids'

Finalmente, después de las actuaciones de los cuatro finalistas junto a sus coaches llegaba el momento de saber qué había votado el público del plató, que era el encargado de elegir al ganador. Y Eva González anunciaba que el ganador de 'La Voz Kids 2025' era Lucas del equipo de Manuel Turizo.

De este modo, Lucas Paulano se convertía en el ganador más pequeño de la historia de 'La Voz Kids' con tan solo ocho años. Así, el andaluz otorgaba además la primera victoria de Manuel Turizo como coach del talent infantil en su primer año en el formato.

Con su victoria, Lucas Paulano se lleva un trofeo, una beca de 10.000 euros y la oportunidad de grabar un single con Universal Music. Asimismo, tanto Lucas como Manuel, Miguel y Lucía, el resto de finalistas se llevan también un viaje junto a su familia a PortAventura.