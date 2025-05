Edurne cambia 'Got Talent' por 'La Voz Kids' y desvela lo más duro de su carrera: "Muchos altibajos"

'La Voz Kids' arranca este sábado 3 de mayo una nueva edición en Antena 3 y lo hace con un fichaje que no ha dejado indiferente a nadie: Edurne se une al equipo de coaches en su primera experiencia dentro del formato, marcando así un nuevo capítulo en su carrera televisiva. Después de más de una década ligada a 'Got Talent España', donde se convirtió en una de las juezas más queridas y veteranas del programa, la cantante madrileña cambia de registro, pero no de vocación: sigue apostando por descubrir e impulsar el talento, esta vez en voces infantiles que prometen emocionar desde el primer programa.

El salto de Edurne de Telecinco a Antena 3 ha sido uno de los movimientos más comentados de la temporada televisiva. Su figura, asociada al éxito y la empatía, llega a 'La Voz Kids' para aportar una mirada sensible, técnica y cercana a los pequeños artistas. Acostumbrada a evaluar todo tipo de disciplinas artísticas, ahora se centra exclusivamente en lo que más domina: la música. Y lo hace con un entusiasmo contagioso y una gran responsabilidad, sabiendo que los más pequeños no solo buscan una guía profesional, sino también un referente emocional en su camino artístico.

La nueva edición de 'La Voz Kids' sigue evolucionando y así lo ha dejado patente en la increíble promo en Antena 3 en la que los coaches son superheroes animados. El popular talent show infantil regresa a la pantalla con una puesta en escena renovada y un formato ágil que buscará destacar las voces más prometedoras del país. Esta temporada mantiene la esencia del programa, pero introduce sorpresas tanto en el plató como en las dinámicas de las audiciones y batallas.

Junto a Edurne, repite el inagotable David Bisbal, Lola Índigo, en su segunda temporada, y se estrena Manuel Turizo, el autor de canciones como 'La Bachata' o 'El Merengue', quien quiere aportar ritmo urbano y calidez gracias a su experiencia, sensibilidad y frescura. Cada uno luchará por formar el mejor grupo de jóvenes artistas, guiándolos con cercanía y pasión en cada etapa del concurso. Además, se incorporan nuevas mecánicas de robos y asesorías especiales que prometen elevar aún más el nivel de la competencia. ¿Quién se alzará con la victoria este año? La carrera ya ha comenzado.De todo lo nuevo que está por llegar hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Edurne y Manuel Turizo.

¿Qué habéis aprendido en vuestra carrera como artistas para enseñarles a los pequeños que se presentan a 'La Voz Kids'?

EDURNE - Pues yo en mi caso, no perder la ilusión, porque a ver, no es una carrera fácil, tiene muchos altibajos y es posible que si a lo mejor no consigues lo que quieres pronto, pues te den ganas de tirar la toalla, pero yo creo que el no perder la ilusión, aunque pasen los años, aunque haya cosas que te decepcionen un poco. Seguir viviendo tu música, seguir sintiendo y seguir contándole al mundo y cantándole al mundo lo que tú haces y lo que más sientes. La ilusión, sobre todo en mi caso.

MANUEL TURIZO - Disfrutando tu pasión.

¿Cómo os lleváis entre los coaches?

EDURNE - Yo estoy tan contenta, tan feliz, porque es verdad que a David y a Lola sí que les conocía más, a Manu no, pero me he sentido como en una pequeña porque somos cuatro, pero una gran familia. Y aparte, creo que somos cuatro artistas muy diferentes entre nosotros, que creo que es lo que hace mágico el jurado que haya diferentes opiniones y diferentes maneras de ver y vivir la música, pero es que parece que nos conocemos de hace mucho tiempo y se hace muy fácil trabajar con gente que, aparte de artistazos, a mí lo que más me pesa es que son muy buenas personas.

Alguna experiencia que os haya marcado en esta edición...

MANUEL TURIZO - Todo lo que hemos grabado aquí, Nosotros todos los almuerzos que estamos sentados ahí arriba también, juntos hablando, conversando de la vida, compartiendo de la música. Yo ya tengo ahí en mi estudio, en mi casa, tengo el vinilo del álbum de Edurne que me lo regaló firmado por ella.

¿Qué canción marcó vuestra infancia?

EDURNE - A ver, una que yo recuerdo y que la tengo siempre porque es la canción con la que hice mi primer casting es la de El guardaespaldas, I will always love you, para mí esa canción fue como. La escucho y me recuerda a mis inicios en mi casa. Yo era muy pequeña cantando esa canción, pero es como mi canción especial.

MANUEL TURIZO - Yo te podría decir como una de mi infancia, Cantaba mucho: "mariposas...", era algo así. ¿Mariposas se llama? Se llama Mariposa. De Maná, la cantaba mucho. La música popular llena de mi país también.

EDURNE - Es que cuando eres niño escuchas tanto y es un descubrimiento que cualquier canción...

¿Habríais sido capaces de presentaros a un concurso como este de pequeños?

MANUEL - Yo nunca fui capaz.

EDURNE - Yo a este nivel no. Yo sí que me presenté a castings, pero no era televisivos, no era con cuatro artistas delante ni con todo un público observándote. Yo creo que los niños que pasan por 'La Voz kids' son super valientes porque no lo puede hacer cualquiera, muy talentosos y muy maduros en cierto aspecto, de verles ahí como que no se achantan, al contrario, se hacen grandes.

MANUEL TURIZO - Demasiado. Es que es emocionante verlos. Yo nunca.... Me encanta la música desde niño, pero nunca me atreví. No tuve la oportunidad tampoco de pararme en un programa a poder hacer lo que están haciendo ellos, desde tan chiquito, poder aprender y poder absorber tanta información. Ellos aprenden todo el tiempo, cada cosa que tú le vas diciendo. Ellos la van cogiendo y la van cachando al segundo, de una vez. Y eso es algo que nunca se le a quitar en la vida.

¿Qué es lo más difícil de este concurso?

EDURNE - Bueno, yo creo que el tener que ir diciendo a los niños que no, sobre todo cuando ya pasas la primera fase, que son las audiciones, cuando ya convives más con ellos, que pasas tiempo y trabajas con ellos, ves el potencial que tienen, que pueden sacar más y cuando tienes que ir eliminando, para mí eso es lo más complicado.

¿Tenéis alguna frase para convencer a los pequeños de que se vayan a vuestro equipo?

EDURNE - La tenemos pero no nos ha funcionado, ya te lo digo. O sea, ha sido muy difícil, muy complicado, pero lo hemos luchado, por lo menos hemos luchado ahí.

MANUEL - A Bisbal le funcionan todas sus frases

EDURNE - Le queremos, le queremos, pero nos lo ha puesto complicado.

¿Qué buscáis en un niño para daros la vuelta?

EDURNE - Pues a ver, es que nos lo ponen fácil porque estamos de espaldas, entonces lo único que tenemos y la única información es la voz, es la voz, el sentimiento, lo que te transmite, si te emociona, si no te emociona, es lo único, yo creo que la emoción.

MANUEL - Tú no te puedes forjar ninguna percepción, como predisponer nada de lo que hay o no hay porque no estás viendo nada, tú estás ajeno a lo que va a pasar. Yo siento que es sentirlo. Dejarte sorprender.