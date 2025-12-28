Vota en la encuesta: ¿En qué cadena de TV vas a ver las Campanadas 2025-2026: RTVE, Atresmedia, Mediaset…?

Quedan solo unos días para que digamos adiós al 2025 con la ilusión de que este 2026 nos traiga mejores noticias que el año que dejamos atrás. Con la llegada de la Nochevieja llega el gran dilema de cada año: ¿Dónde ver las Campanadas de Fin de Año?

Este año las Campanadas están marcadas por la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en TVE debido a la retirada del catalán por estrés y por la elección de Chenoa y Estopa como sus sustitutos. Pero más allá de estas Campanadas, La 1 tiene preparada una noche muy especial con el tradicional programa de José Mota y un especial musical de 'La casa de la música'.

Y es que esta Nochevieja, La 1 tira la casa por la ventana con un especial, que incluirá el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero así como otras actuaciones de Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero, Ana Torroja, y Rosario Flores y Antonio Carmona desde lugares tan emblemáticos como el Palacio de Miramar (San Sebastián), el castillo de Pedraza (Segovia), La Alhambra (Granada), Monasterio de Iratxe (Navarra) y el Museo Reina Sofía y el Pirulí (Madrid) para conmemorar el 70 aniversario de RTVE y abrir 'La casa de la música'.

En Campanadas, Chenoa y Estopa tienen el reto de mantener el liderazgo que consiguieron el año pasado David Broncano y LalaChus. Por su lado, Cristina Pedroche y Alberto Chicote tratarán de recobrarlo con una retransmisión muy especial pues es la doceava vez que ambos se toman las uvas con la audiencia. Además este año cuentan con dos alicientes: la participación de Santiago Segura como invitado estelar y que se emitirá en simulcast tanto en Antena 3 como en La Sexta.

Mientras, Mediaset sigue apostando por llevar las Campanadas fuera de la Puerta del Sol y este año harán viajar a la audiencia hasta el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticos desde la que Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 en una retransmisión que incluirá una actuación de Nacho Cano desde Madrid cantando 'Un año más'.

Pero también las autonómicas competirán con sus propias Campanadas. En Canal Sur serán Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa quienes las den desde Sierra Nevada. En TV3 volverán a ser Miki Núñez y Laura Escanes quienes se tomen las uvas. En Telemadrid los encargados de despedir el año serán Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene ('El camping') mientras que en CMMedia volverán a ser Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano conducirán las campanadas desde la plaza mayor de Huélamo (Cuenca) y en Aragón TV los protagonistas serán los jóvenes agricultores y ganaderos de 'El campo es nuestro' junto a Blanca Liso, que conducirá las campanadas por séptima vez.

En À Punt habrá un homenaje a las víctimas de la DANA con Maria Fuster y Ferran Cano dando la bienvenida al 2026 desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel y en TVG serán Eva Iglesias, Aitana del Mar, Arturo Fernández y Eddy Insua quienes se tomen las uvas desde Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela. Por su parte, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga conducirán las campanadas en ETB1, mientras que África Baeta y Sara Gándara lo harán en ETB2 desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz. Mientras que en IB3 los encargados de recibir al 2026 serán David Ordinas, Magdalena Serra, Pere Sánchez y Maria Pons desde la Plaça de Cort de Palma y en TPA serán Ana Francisco y Santi Alverú quienes hagan lo propio desde la Plaza Mayor de Gijón. Por su parte, Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo conducirán la retransmisión de TV Canarias desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera (El Hierro). Y por último, Óscar Martínez y Kika Frutos serán los encargados de dar la bienvenida a 2026 en La 7 Región de Murcia.

Pero además este año a las televisiones generalistas les ha salido competencia con 'La casa de los gemelos 2', el reality de YouTube que está triunfando y del que todo el mundo habla.

Y tú, ¿con quién te vas a tomar las uvas esta Nochevieja? ¡VOTA YA en nuestra encuesta!