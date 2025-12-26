Mediaset, en el ojo del huracán por lo que va a hacer con Nacho Cano en las Campanadas: "Un esperpento"

Después de saberse que TVE sacará la artillería pesada esta Nochevieja con un especial de 'La casa de la música' con el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero así como actuaciones de Lola Índigo, Ana Torroja, Amaia Romero o Rosario Flores desde sitios emblemáticos de San Sebastián, Granada o el Pirulí; Mediaset ha anunciado que ha cerrado la actuación de Nacho Cano cantando 'Un año más' en sus Campanadas de Fin de Año.

De esta manera, el que fuera uno de los miembros de Mecano tendrá un papel importante en la retransmisión de fin de año que conducirán Sandra Barneda y Xuso Jones para Telecinco y Cuatro desde Formigal, el lugar elegido por Mediaset para dar la bienvenida al 2026.

"Tenemos un lugar único y espectacular para tomar las uvas, y también el himno de Nochevieja de Nacho Cano desde Madrid", anuncian Sandra Barneda y Xuso Jones en la nueva promo que ha lanzado Mediaset. "Vamos a cantar una canción Un año más en Mediaset, no os lo podéis perder", asegura el propio Nacho Cano en la promo desde México.

De esta manera, todos los grupos están buscando reclamos para llamar la atención de la audiencia más allá de los rostros que darán las Campanadas. Así, La 1 desplegará todo un arsenal de actuaciones musicales para conmemorar el 70 aniversario de RTVE y arrancar el proyecto de 'La casa de la música' antes de las Campanadas con Chenoa y Estopa. Mientras, Atresmedia anuncia también la participación estelar de Santiago Segura en una histórica retransmisión de las Campanadas con Cristina Pedroche y Santiago Segura pues por primera vez se emitirán tanto en Antena 3 como en La Sexta en simulcast.

Lluvia de críticas al fichaje de Nacho Cano por Mediaset

Sin embargo, la participación de Nacho Cano en el especial de las Campanadas de Mediaset lejos de ayudar a generar expectación ha provocado lo contrario. Así, son muchos los que no han tenido reparo en criticar este anuncio por parte del grupo de Fuencarral mientras que otros tantos se ríen y se preguntan si lo que busca la cadena que vive la mayor crisis de su historia es llegar al 0 técnico.

Algunos incluso no han tenido reparo en comparar a Mediaset con la Telemadrid de Ayuso teniendo en cuenta la gran amistad del que fuera miembro de Mecano con la presidenta de la Comunidad de Madrid y su guerra abierta con el gobierno de Pedro Sánchez.

¿Sabéis lo que estaría MUY GUAPO? Un especial de Iker Jiménez, con su mujé Carmen Porter, antes de las Campanadas de Mediaset con Nacho Cano.



O toda la noche con los tres, joder, que también den ellos las Campanadas. — Marcos MdP (@MarcosMdP) December 26, 2025

Han llamado a Nacho Cano porque igual pedirle a Santiago Abascal una actuación iba a ser un poco descarado https://t.co/u7eUcz2FEQ — El Realista de Navidad 🎄🎅🏽 (@elrealiistaa) December 25, 2025

¿Pero QUIÉN COÑO va a dejar de ver el vestido de la Pedroche en Antena3 o a Estopa, Chenoa, La Oreja de Van Gogh, Ana Torroja o Rosario Flores en La1… por ver a NACHO CANO?



El share de Telecinco en Nochevieja:pic.twitter.com/mnNVmOSOJT https://t.co/coAmpgrRxc — BĒRNAR (@BernarGM) December 25, 2025

Nacho Cano cantará en las #Campanadas2026 de Telecinco, que estarán presentadas por Sandra Barneda y Xuso Jones



De verdad, Mediaset… ¿qué sentido tiene todo lo que haces últimamente? — M 📺 (@casasola_89) December 25, 2025

las bazas de TVE: Estopa, Chenoa, La Oreja de Van Gogh, Ana Torroja, Rosario Flores, Lola Índigo, Amaia…



la de Telecinco: Nacho Cano https://t.co/Vm3DWkXokU pic.twitter.com/xa2kLWQwHa — ☂️ (@oleemequivocao) December 25, 2025

Telecinco sufre su mayor crisis de audiencias desde su radicalización a la derecha y el cambio de línea editorial en los últimos años.

¿Su solución para salir del pozo? Contratar a Nacho Cano. Tienen exactamente lo que se merecen. https://t.co/WJUuIZxWRm — Joan (@jowishot) December 26, 2025

Madre mía, se han propuesto ser la cadena más facha y rancia solo por detrás de Tele Madrid, no os va a ver ni vuestra familia. https://t.co/uhEj6Mqmc3 — Marta Alcalde (@Subero78) December 25, 2025

Esta promo es el súmmum que explica a la perfección el esperpento de año que han perpetrado.



Qué despropósito. https://t.co/At9Z8SiUGK — Paucazorla (@paucazorla) December 26, 2025

Telecinco dijo, saquemos nuestra artillería pesada contra Pedroche, Chenoa y Estopa en las #campanadas.

Manu Tenorio, Pitingo o Mario Vaquerizo?

Todos dispuestos, pero al final se acordaron de la gran imagen que 'desprende' Nacho Cano.

Cuesta abajo y sin frenos 😂 https://t.co/2X3AfoGziB — Marrasoh (@Marrasohh) December 26, 2025

Telecinco no sabe cómo hacerlo peor, parece ya Telemadrid https://t.co/WJUuIZxWRm — Joan (@jowishot) December 25, 2025

Telemadrid es un referente ético al lado de lo que están convirtiendo Telecinco https://t.co/gh7PJg2qOX pic.twitter.com/bVp4StSlKy — 🔻 (@lopeziboristas) December 25, 2025

Porque mediaset quiere su bancarrota a toda costa? https://t.co/H31GIiurCR — Jordi 🐧 (@Jordete10) December 25, 2025

Nacho Cano en Telecinco es la guinda en el cubo de basura. — virginia (@vdrina) December 26, 2025