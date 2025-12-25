Nacho Cano, la elección de Telecinco para sus Campanadas 2026 junto a Sandra Barneda y Xuso Jones

Tras el debacle en audiencias que supuso su última gala desde Canarias con Blanca Romero e Ion Aramendi al frente, Telecinco viaja este año hasta el Pirineo Aragonés para las Campanadas 2025. Si bien ya conocíamos que Xuso Jones y Sandra Barneda serán los encargados de dar la bienvenida al nuevo año, la cadena ha adelantado un nuevo detalle sobre su cita del 31 de diciembre: la actuación en directo de Nacho Cano.

En la última promo lanzada por Telecinco sobre la gran cita, que se aleja un año más de la mítica Puerta del Sol en busca de nuevos escenarios con los que diferenciarse de sus competidores, se puede ver al dúo de presentadores ultimando detalles entre los picos nevados de Formigal. "Lugar único y espectacular para tomar las uvas... Lo tenemos", celebra Sandra Barneda con aparente frío.

Telecinco recurre a Nacho Cano para competir contra los especiales musicales de TVE de Nochevieja

Es entonces cuando, desde una tablet que sostiene la presentadora, casi a modo de guiño a 'La isla de las tentaciones', aparece el que será uno de los platos fuertes de la noche: Nacho Cano. "Vamos a cantar la canción 'Un año más' en Mediaset, no os lo podéis perder", explica el integrante de Mecano, haciendo referencia al mítico tema del grupo que se ha convertido en la banda sonora por excelencia de la Nochevieja con el paso de las décadas.

📹Promo de las Campanadas de Mediaset con Sandra Barneda y Xuso Jones, que incluirán la actuación de Nacho Cano pic.twitter.com/qbiZxDnfYn — Tweets de tele (@teletuits) December 25, 2025

Con esta baza musical, Telecinco tratará de competir contra la amplia oferta cultural que TVE tiene preparada para la última noche del año con La Casa de la Música. Desde La 1, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja completan el cartel de música en directo dentro de un programa especial desde el Pirulí con el que la corporación pública celebrará el 70 aniversario de Televisión Española.

A estos especiales musicales se añade el estreno en primicia del primer single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero al grupo hace unos meses. Las Campandas de La 1, conducidas por Chenoa y Estopa tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, serán el escenario escogido por la banda para estrenar 'Todos estamos bailando la misma canción' con una actuación en directo desde el palacio Miramar de San Sebastián.