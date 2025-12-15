Canal Sur hace oficial el trío de presentadores en sus Campanadas 2025-2026 con Toñi Moreno y la voz de los toros

A falta de quince días para despedir el 2025 y dar la bienvenida a 2026 ya quedan pocas cadenas para confirmar quiénes darán sus Campanadas. Este lunes ha sido Canal Sur quién ha revelado los tres rostros que se tomarán las uvas con los andaluces este año.

Así, la cadena pública andaluza ha anunciado que los tres encargados de despedir el año serán Toñi Moreno y su compañera Ana Hinestrosa de 'Hoy en día' y Enrique Romero, el encargado de presentar cada semana del espacio 'Toros para todos' y de ser la voz de las retransmisiones taurinas.

Los tres presentadores de Canal Sur tomarán así el relevo de Modesto Barragán y Paz Santana, que fueron los encargados de presentar las Campanadas el año pasado. Cabe señalar además que este año las uvas se retransmitirán desde Sierra Nevada en Granada.

"Muchas veces me preguntan si me pongo nerviosa. Yo siempre suelo decir que, a estas alturas del partido con 52 años, pues no. Me tengo que tragar todas mis palabras, estoy nerviosísima", reconocía Toñi Moreno durante la presentación de la programación de navidad de Canal Sur.

"Las cadenas, normalmente, premian a la gente que durante el año se deja la piel, lo hace bien y tiene buenos resultados. Yo he recibido las Campanadas como un premio, estamos emocionados", añadía la presentadora recordando además lo que le pasó cuando estaba en la televisión nacional. "Siempre le decía a mi madre: 'El único año que no viví las Campanadas con Canal Sur, ¡qué malamente me fue!'", aseveraba.

Mientras que Enrique Romero aprovechaba para ponerse melancólico y contar lo que le pasó hace unos años en Nochevieja. "Hace cuatro años, yo vi las campanadas de Canal Sur en la UCI de un hospital. La enfermera me preguntó si me quería tomar las uvas, y dije: ‘Si es con Canal Sur, sí’. Cuatro años después las vamos a dar nosotros. ¡Qué mejor premio, estamos vivos!", sentenciaba.

🔴 Este año nos comemos las uvas en Canal Sur con...

🥁🥁🥁🥁



¡Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa!



Sigue la presentación de nuestra Programación de Navidad en 👇

📺 https://t.co/ZwQPrpalC7



🎄 #SúbeteANuestraNavidad pic.twitter.com/tVFPFSPAGJ — CanalSur Más (@canalsurmas) December 15, 2025

Los rostros que darán las Campanadas en el resto de cadenas

Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa tendrán el reto de competir contra los encargados de dar las Campanadas en la televisión nacional. Cabe recordar que Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los que den de nuevo las Campanadas en Antena 3 y en La Sexta mientras que en Cuatro y Telecinco serán Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal. Mientras, TVE todavía no ha revelado quiénes serán los encargados de despedir el año tras la obligada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

En el resto de cadenas autonómicas, los presentadores serán Miki Núñez y Laura Escanes en TV3; Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene ('El Camping') en Telemadrid; María Fuster y Ferran Cano en A Pùnt desde Utiel; Blanca Liso y los ganaderos de 'El campo es nuestro' en Aragón TV.