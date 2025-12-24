Estopa y Chenoa se coronan en la promo de las Campanadas de TVE con señal a Buenafuente y Silvia Abril

Quedan solo 7 días para la Nochevieja y RTVE ya lo tiene todo a punto para su noche más histórica, marcada por el estreno de La Casa de la Música y la celebración de su 70 aniversario con actuaciones especiales de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero y Rosario Flores, entre otros así como de sus Campanadas con Estopa y Chenoa.

Tras lanzar hace unos días un spot en el que se bromeaba con el cambio de planes tras la obligada baja médica de Andreu Buenafuente; ahora La 1 ha lanzado su promo oficial de las Campanadas 2025-2026 en la que los hermanos David y José Muñoz, Estopa, aparece subido a un seat panda como cantan en la célebre canción 'La raja de tu falda'.

"Vamos José", dice el vocalista ante la queja de su hermano. "Me estoy cansando ya de tanto 'vamos José'", le responde el otro miembro del dúo musical. Justo entonces, encienden el navegador del coche que decide cambiar de rumbo y les anuncia que les lleva a la Puerta del Sol para llevar a cabo una "misión especial".

Lo más llamativo de todo es que la voz del GPS es la de la propia Chenoa. "Nos va a llevar la IA por todas las obras", asegura David Muñoz. "Es que es muy lista, muy lista", apostilla José. Tras ello, la voz de Chenoa les corrige asegurando que "soy humana" parafraseando una de sus canciones más reconocidas. "Os espero aquí, dale caña José", termina diciendo la cantante y presentadora.

Tras ello, el coche de Estopa arranca rumbo a la Puerta del Sol para dar las Campanadas de TVE. En plena carretera se encuentran con una señal que muestra el camino de "Andreu y Silvia" pero ellos no le hacen caso. Un guiño a Andreu Buenafuente y Silvia Abril ante la imposibilidad del cómico de cumplir con su deseo de dar las Campanadas tras retirarse de los focos por estrés.