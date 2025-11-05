Marc Giró, fiel a su estilo, arranca 'Late Xou' enumerando lo que significa para él ser facha hoy en día

Marc Giró ha arrancado 'Late Xou' este martes con un monólogo de apertura cargado de su habitual humor e ironía con el que ha puesto el foco en el ascenso de la ultraderecha a nivel mundial. Así, el catalán se ha declarado "facha" ante sus espectadores y ha enumerado una por una las ventajas de esta corriente ideológica que se aleja de "lo woke" y el pensamiento de izquierdas.

"Les quería comentar que, después de darle muchas vueltas, he decidido... Hacerme facha", ha anunciado el presentador de 'Late Xou' dejando entrever su habitual tono irónico. "O sea facha, pero facha facha. Claramente he pecado de narciso, he estado tan obcecado en mis propias ideas sin escuchar a mi alrededor, he sido tan woke, tan de izquierdas y estaba tan preocupado por el bien común sabes...", ha continuado explicando.

"Que de verdad ya estaba marxista total, había que ponerle freno a todo esto", ha sentenciado Marc Giró entre risas del público. "Tanta gente a nivel mundial no puede estar equivocada, si tanta gente lo ve así pues me he dicho igual eres tú. Yo te digo una cosa, yo no quiero ser el rarito, bastante lo he sido ya. ¿No estamos con la integración? Pues oye, a dar ejemplo e integrarse, hay que ser humilde y reconocer cuando uno se equivoca", ha señalado entonces, explicando el por qué su cambio.

"Y te digo una cosa, lo de ser facha... Desde luego está lleno de ventajas. En la opresión política está la oportunidad de quitarse presión y responsabilidad y además ahorras tiempo y dinero. Por ejemplo, no hace falta que vayas a votar nunca más, porque lo de votar no es sostenible, que está la democracia deforestando el Amazonas de tanto sobre y tanta propaganda que te mandan a casa, un poquito de cabeza", ha subrayado entre risas el catalán.

"Luego, al concentrarse el poder se elimina el trámite de burocracia, más papel que te ahorras. Yo te digo una cosa, desde que soy facha ya no hace ninguna falta que sea mariquita, el peso que me he quitado de encima... Es una cosa que a mí me ha llevado mucho tiempo con resultados que no siempre han sido los deseados", continuaba explicando Marc Giró reivindicando las ventajas de la extrema derecha.

"Cuando eres facha eres facha y nada más, no hace falta que te comas más la olla, se te quitan de golpe cantidad de preocupaciones, el reciclaje, el veganismo, Palestina, Ucrania, Yemen, hacer la declaración de la renta, cruzar en verde, todo el rollo de la descolonización, el rollo de la Guerra Civil, lo del consentimiento, la responsabilidad afectiva...", ha continuado enumerando el presentador de TVE.

"Ahora vas, llegas, follas y luego te vas. Y luego puedes dejar de ser tan simpática y amigable, que eso es agotador. Ya no estás obligada a tener una amiga negra, asiática, lesbiana, fluida, trans, sudamericana, que ahora además puedes decir sudaca. Todo son ventajas de verdad", resolvía Marc Giró, que incluso se ha atrevido a promocionar la libertad de pensamiento que te otorga el fascismo.

"Y es que te sientes libre, te sientes bien, siendo facha desarrollas la imaginación a tus anchas e inventas mundos, reinos y galaxias a tu rollo. Tú eliges tu aventura, porque la verdad ya nunca estropeará esa historia salida de esta cabecita loca y dicharachera que tú tienes. Si quieres que la tierra sea plana pues bien plantita, que crees que Dios existe, pues a rezar, que crees que España es campeona, vamos", ha señalado.

Ha sido entonces cuando ha lanzado un dardo directo a Juanma Moreno haciendo referencia a la profunda crisis sanitaria que atraviesa Andalucía. "Que crees que no existe tanto cáncer de mama y no hace falta cribar pues olé", ha sentenciado Marc Giró entre aplausos. "Que el mercado se autorregula porque es tan libre y genial como tú... Se facha, cumple tus sueños, conviértete en tu propia estrella de musical", ha resuelto antes de iniciar una escena musical que sería interrumpida rápidamente para dar inicio al programa.