Antonia San Juan reaparece en 'Late Xou' con Marc Giró y ofrece la última hora sobre su estado de salud

Antonia San Juan ha regresado este martes, 28 de octubre, a 'Late Xou', el programa presentado por Marc Giró en La 1 de TVE. Lo ha hecho en pleno tratamiento contra el cáncer de garganta que padece, por lo que ha reaparecido con un cambió físico más que notorio, con el que ella misma ha bromeado, poniendo de manifiesto que no ha perdido el sentido del humor. "Lo que peor llevo es el pelo, tardo mucho en peinarme", comentó entre risas.

El presentador comenzó preguntándole cómo se encontraba. A lo que ella contestó: "Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos, pero tengo buen carácter, soy de cuidarme, y muy zen, llevo unos cuatro o cinco días muy bien". El catalán se interesó por a qué se refería con "estar bien".

"Siento que tengo mucha más energía, supongo que el cuerpo se va adaptando al tratamiento", reconoció Antonia San Juan. Aunque, según confiesa, no siempre fue así: "Al principio estaba un poco peleada, te dan la noticia, te asustas, evidentemente porque quieres vivir. Luego estás como enfadada de forma inconsciente, y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor de todo".

Antonia San Juan responde a los haters: "Yo no vendo nada"

Durante la charla con Marc Giró, Antonia San Juan también ha aprovechado para denunciar a los usuarios en redes sociales que le acusan de estar aprovechando su enfermedad para sacar algún tipo de rédito: "El otro día alguien decía: 'qué manera de vender'. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar".

"Lo único que hago en Instagram todos los días, que me lleva un tiempo, evidentemente, pero que no me importa, es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad para tirar hacia delante y ya está. Es una cosa totalmente altruista", ha dejado claro.

Tras hablar de todo un poco, y antes de finalizar la entrevista, la actriz de 'La que se avecina' se mostró muy agradecida por la oportunidad de poder regresar al programa. "Es el primer día después de todo el proceso. Estoy feliz de estar trabajando después de todos los vaivenes que tiene esta enfermedad. No quiero convertirme en la imagen del cáncer, porque soy actriz, y el mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo", sentenció.