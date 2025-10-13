Antonia San Juan se despide así de Jimmy Shaw y remueve conciencias con sus palabras sobre el cáncer que padece

El pasado 4 de septiembre, Antonia San Juan se sinceraba con sus seguidores de Instagram y anunciaba que le habían diagnosticado un cáncer de garganta. La actriz dejaba claro que confiaba plenamente en la ciencia. "Voy a hacer todo lo posible por curarme", aseguró. Unas palabras que ratificó semanas después durante su visita al programa 'Late Xou' de Marc Giró.
Ahora, Antonia San Juan, coincidiendo con el fallecimiento de su compañero de 'La que se avecina' Jimmy Shaw por la misma enfermedad, ha reaparecido en sus redes sociales para enviar un contundente mensaje. A través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram, la actriz ha explicado cómo quiere afrontar ella su cáncer.
"Cuando la enfermedad se presenta es como un efecto dominó. Hay personas que se adaptan, aunque evidentemente tú pones tus pautas, yo he puesto las mías, yo he dicho de qué manera quiero vivir la enfermedad. Soy la protagonista absoluta", ha empezado diciendo la actriz. "Yo por ejemplo no quiero ser monotema, no quiero estar hablando todo el día de efectos secundarios, de efectos adversos o de cómo me encuentro. No es una cuestión de pudor, sino de que mi vida no se puede transformar ahora solo en la vida de una enferma", prosigue.
"Alguna gente que está a mi alrededor lo ha entendido. Pero otras personas les pasa de que ahora me dicen que no saben cuándo llamarme. Pues como lo hacías antes", añade Antonia San Juan, "porque tiene que ser igual que era. No que ahora gire todo en torno a la enfermedad".
"La enfermedad es mía, nada más", sentencia Antonia San Juan
La actriz insiste en que "la enfermedad es mía, nada más. Yo soy la que tiene que ir al hospital, la que tiene que cuidarse o ingresarse. Y nada más. No hay vuelta de hoja. Yo nunca he sido de lamerme las heridas. Y no es de ser una persona fría, yo me considero una persona bastante cálida, pero nunca he sido de lamerme las heridas ni estar mostrando mis heridas ", sentencia Antonia San Juan.
Apenas unas horas después de este vídeo hablando sobre su enfermedad, la actriz volvía a hacer uso de su Instagram para despedirse de Jimmy Shaw, con el que coincidió en 'La que se avecina'. "Adiós, compañero; siempre amable y encantador", escribió junto a una fotografía del intérprete.
Jimmy Shaw, actor estadounidense residente en España, falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 59 años de edad. Muy conocido en nuestro país por su papel de Matthew en 'La que se avecina' falleció a causa de un cáncer de páncreas que le habían diagnosticado hacía tres años.
