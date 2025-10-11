Muere Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina' entre otras series, a los 59 años de edad

El actor estadounidense Jimmy Shaw, conocido por el público español principalmente por interpretar a Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido este sábado, 11 de octubre, a los 59 años de edad tal y como ha confirmado su agencia de representación a El Televisero.

Es el triste desenlace tras una larga enfermedad a consecuencia de un cáncer de páncreas diagnosticado hace tres años. Desde entonces, el artista, afincado en nuestro país desde hace más de dos décadas, ha pasado un auténtico calvario.

Precisamente, hace unos días, Cristina Castaño, con la que estrechó un gran vínculo al trabajar juntos en la comedia de Telecinco, pidió ayuda encarecidamente a través de sus redes sociales para recaudar los 100 mil euros que necesitaba Jimmy Shaw para sufragar una costosa y vital operación en Lisboa que no cubría la sanidad pública ni su aseguradora.

En 2023, el actor se sometió a una primera operación en Barcelona en la que los médicos confirmaron que el tumor afectaba a una arteria, haciendo muy peligrosa esa intervención. No se pudo completar y, desde entonces, Shaw estuvo en continuo tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Mientras, se buscaron alternativas y segundas opiniones fuera de España. Un cirujano de Nueva York decidió que la operación no podía realizarse por su alto riesgo. En cambio, en la capital de Portugal un médico especialista en intervenciones complejas como la suya aceptó intervenirle. Sin embargo, surgía el problema del dinero. De ahí la urgencia en recaudar 100.000 euros para poder materializarse esa crucial operación médica. Finalmente, no ha podido ser.

La larga trayectoria de Jimmy Show

Aunque todos le recordamos por su papel en 'La que se avecina', Jimmy Shaw ha participado en otras series como el 'Ministerio del tiempo', ‘Cuéntame cómo pasó’, '30 monedas', 'Velvet', 'El tiempo entre costuras' o ‘Águilas Roja', que precisamente fue su primer papel en España en 2012.

Antes, en Estados Unidos, su carrera como actor dio comienzo y despegó en series de TV tan míticas como 'Sensación de vivir' o 'Will & Grace'. En su haber, Jimmy Show también tiene una dilatada trayectoria en teatro y en cine.